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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 тра, 2025 13:31
Sandor написав: Бетон написав:
Я купил 41м2 за 65куе с видом на промзону
Хід ремонту буде у Тік-ток?
подивимось.
який сенс
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Додано: Сер 21 тра, 2025 13:34
Бетон написав: Sandor написав: Бетон написав:
Я купил 41м2 за 65куе с видом на промзону
Хід ремонту буде у Тік-ток?
подивимось.
який сенс
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Sandor
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Додано: Сер 21 тра, 2025 13:36
Sandor написав: Sandor написав: Бетон написав:
Я купил 41м2 за 65куе с видом на промзону
Хід ремонту буде у Тік-ток?
подивимось.
який сенс
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ОЛХ продає за неділю-дві
хто знає чарівне слово в об'явах?
Олег
я читаю между строк квантовой запутанности из миллиардов нейронных сигналов прямиком из мозга
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Бетон
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2
Додано: Сер 21 тра, 2025 18:38
Самостійна ыліта понесла важку невимовну втрату: смертельно загинув заслужений юрист, громадський діяч, видний теоретик самостійної думки, покупець ылітної нерухомості Ондрій Партнов. Покійний все життя працював на благо держави і не жалів свого здоровля. Аллах акбар! Амінь!
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Frant
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Додано: Сер 21 тра, 2025 18:49
Frant написав:
Самостійна ыліта понесла важку невимовну втрату: смертельно загинув заслужений юрист, громадський діяч, видний теоретик самостійної думки, покупець ылітної нерухомості Ондрій Партнов. Покійний все життя працював на благо держави і не жалів свого здоровля. Аллах акбар! Амінь!
Там был трамвай и масло с Аней с наколотыми губками?
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барабашов
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Faceless, Ірина_, Модератор
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