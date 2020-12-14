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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12307123081230912310
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:31

  Sandor написав:
  Бетон написав:Я купил 41м2 за 65куе с видом на промзону

Хід ремонту буде у Тік-ток?

подивимось.
який сенс
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:34

  Бетон написав:
  Sandor написав:
  Бетон написав:Я купил 41м2 за 65куе с видом на промзону

Хід ремонту буде у Тік-ток?

подивимось.
який сенс

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Sandor
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:36

  Sandor написав:
  Sandor написав:
  Бетон написав:Я купил 41м2 за 65куе с видом на промзону
Хід ремонту буде у Тік-ток?

подивимось.
який сенс

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ОЛХ продає за неділю-дві

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Олег

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Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 22:05

Самостійна ыліта понесла важку невимовну втрату: смертельно загинув заслужений юрист, громадський діяч, видний теоретик самостійної думки, покупець ылітної нерухомості Ондрій Партнов. Покійний все життя працював на благо держави і не жалів свого здоровля. Загинув на посту, при виконанні службових обов'язків. Подав приклад для інших представників укро-ыліти, як треба відходити в мір іной. Аллах акбар! Ціни уверх! Амінь!
Frant
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