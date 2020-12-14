подивимось.
який сенс
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 тра, 2025 13:31
Додано: Сер 21 тра, 2025 13:34
Додано: Сер 21 тра, 2025 13:36
Додано: Чет 22 тра, 2025 06:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
С квантовой ловушкой имели дело?
Додано: Чет 22 тра, 2025 07:14
Это случается только при напряжённости поля в миллионы эрстед.
Стираются связи в нейронах и покупан начинает искать за цену трои 'Сигнатюр" или "Даймонд хилл"
Подобный случай описывал Станислав Лем в своём рассказе
Обычно бывает после ОШ(и ядрёного взрыву) на КРЖН(по Юрию-земляку)
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