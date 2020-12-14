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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12307123081230912310
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:31

  Sandor написав:
  Бетон написав:Я купил 41м2 за 65куе с видом на промзону

Хід ремонту буде у Тік-ток?

подивимось.
який сенс
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:34

  Бетон написав:
  Sandor написав:
  Бетон написав:Я купил 41м2 за 65куе с видом на промзону

Хід ремонту буде у Тік-ток?

подивимось.
який сенс

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Sandor
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:36

  Sandor написав:
  Sandor написав:
  Бетон написав:Я купил 41м2 за 65куе с видом на промзону
Хід ремонту буде у Тік-ток?

подивимось.
який сенс

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ОЛХ продає за неділю-дві

хто знає чарівне слово в об'явах?

Олег

я читаю между строк квантовой запутанности из миллиардов нейронных сигналов прямиком из мозга
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 06:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

С квантовой ловушкой имели дело?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 07:14

  Investor_K написав:С квантовой ловушкой имели дело?

Это случается только при напряжённости поля в миллионы эрстед.
Стираются связи в нейронах и покупан начинает искать за цену трои 'Сигнатюр" или "Даймонд хилл"
Подобный случай описывал Станислав Лем в своём рассказе
Обычно бывает после ОШ(и ядрёного взрыву) на КРЖН(по Юрию-земляку)
барабашов
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