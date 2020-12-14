подивимось.
який сенс
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 тра, 2025 13:31
Додано: Сер 21 тра, 2025 13:34
Додано: Сер 21 тра, 2025 13:36
Додано: Чет 22 тра, 2025 06:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
С квантовой ловушкой имели дело?
Додано: Чет 22 тра, 2025 07:14
Это случается только при напряжённости поля в миллионы эрстед.
Стираются связи в нейронах и покупан начинает искать за цену трои 'Сигнатюр" или "Даймонд хилл"
Подобный случай описывал Станислав Лем в своём рассказе
Обычно бывает после ОШ(и ядрёного взрыву) на КРЖН(по Юрию-земляку)
Додано: Чет 22 тра, 2025 08:08
Юрий земеля Барабашова купил убитую совкопанель з залой в дупе мира больше чем за 100 зелени.
Олень ветвисто рогатій.
Сейчас взял бі две такие хаті.
Додано: Чет 22 тра, 2025 08:38
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
знову хомʼяк марить
нехай покаже хоч одну 3к бпску на протасовому, або просто на соломі
за 50
до речі якщо протасів з шикарним видом і близкістю до центру дупа, то що тоді таке чабани?
людина яка систематично лайкає франта по визначенню не може не нести постійно херню - аксіома
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 22 тра, 2025 08:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 тра, 2025 08:39
Це у якій валюті, твердій, не дуже, чи найкрасивішій?
Якщо Держстат, то у державній.
Додано: Чет 22 тра, 2025 08:45
Самостійна ыліта понесла важку невимовну втрату: смертельно загинув заслужений юрист, громадський діяч, видний теоретик самостійної думки, покупець ылітної нерухомості Ондрій Партнов. Покійний все життя працював на благо держави і не жалів свого здоровля. Загинув на посту, при виконанні службових обов'язків. Подав приклад для інших представників укро-ыліти, як треба відходити в мір іной. Аллах акбар! Амінь!
Комментарий: покойный был классическим уродом, чиновником, который разрушал свое государство. Таких у нас большинство. Дерибан до последнего квадратного километра, до территории петлюровского вагончика. Украинские чиновники (в массе своей) и русская армия, делают одну общую задачу - демонтаж самостийного государства.
Додано: Чет 22 тра, 2025 08:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
У Юры была гривневая ипотека взятая за год до девала. Поэтому посчитать уплаченную цену проблематично. Другое дело что доходы Юры были тоже гривневые, и ипотека его скрутила так что пришлось ехать в москву заробитчанствовать, несмотря на душевный майданизм.вообщем поучительная история
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