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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12308123091231012311>
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:31

  Sandor написав:
  Бетон написав:Я купил 41м2 за 65куе с видом на промзону

Хід ремонту буде у Тік-ток?

подивимось.
який сенс
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:34

  Бетон написав:
  Sandor написав:
  Бетон написав:Я купил 41м2 за 65куе с видом на промзону

Хід ремонту буде у Тік-ток?

подивимось.
який сенс

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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:36

  Sandor написав:
  Sandor написав:
  Бетон написав:Я купил 41м2 за 65куе с видом на промзону
Хід ремонту буде у Тік-ток?

подивимось.
який сенс

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ОЛХ продає за неділю-дві

хто знає чарівне слово в об'явах?

Олег

я читаю между строк квантовой запутанности из миллиардов нейронных сигналов прямиком из мозга
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 06:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

С квантовой ловушкой имели дело?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 07:14

  Investor_K написав:С квантовой ловушкой имели дело?

Это случается только при напряжённости поля в миллионы эрстед.
Стираются связи в нейронах и покупан начинает искать за цену трои 'Сигнатюр" или "Даймонд хилл"
Подобный случай описывал Станислав Лем в своём рассказе
Обычно бывает после ОШ(и ядрёного взрыву) на КРЖН(по Юрию-земляку)
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:08

  барабашов написав:
  Investor_K написав:С квантовой ловушкой имели дело?

Это случается только при напряжённости поля в миллионы эрстед.
Стираются связи в нейронах и покупан начинает искать за цену трои 'Сигнатюр" или "Даймонд хилл"
Подобный случай описывал Станислав Лем в своём рассказе
Обычно бывает после ОШ(и ядрёного взрыву) на КРЖН(по Юрию-земляку)


Юрий земеля Барабашова купил убитую совкопанель з залой в дупе мира больше чем за 100 зелени.
Олень ветвисто рогатій.
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:38

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

знову хомʼяк марить
нехай покаже хоч одну 3к бпску на протасовому, або просто на соломі
за 50
до речі якщо протасів з шикарним видом і близкістю до центру дупа, то що тоді таке чабани?
людина яка систематично лайкає франта по визначенню не може не нести постійно херню - аксіома
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 22 тра, 2025 08:39, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:39

  Xenon написав:
Ціни на житло в Україні за рік зросли на 14,8% на первинному ринку та 9,3% — на вторинному,— повідомляє Держстат

Найбільше подорожчали двокімнатні квартири: на первинному ринку — на 15,1%, на вторинному — на 9,7%. Однокімнатні подорожчали на 14,4% (первинний ринок) і 9% (вторинний), а трикімнатні — на 14,4% (первинний) та 9,4% (вторинний).

Це у якій валюті, твердій, не дуже, чи найкрасивішій?
Якщо Держстат, то у державній.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:45

Самостійна ыліта понесла важку невимовну втрату: смертельно загинув заслужений юрист, громадський діяч, видний теоретик самостійної думки, покупець ылітної нерухомості Ондрій Партнов. Покійний все життя працював на благо держави і не жалів свого здоровля. Загинув на посту, при виконанні службових обов'язків. Подав приклад для інших представників укро-ыліти, як треба відходити в мір іной. Аллах акбар! Амінь!

Комментарий: покойный был классическим уродом, чиновником, который разрушал свое государство. Таких у нас большинство. Дерибан до последнего квадратного километра, до территории петлюровского вагончика. Украинские чиновники (в массе своей) и русская армия, делают одну общую задачу - демонтаж самостийного государства.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У Юры была гривневая ипотека взятая за год до девала. Поэтому посчитать уплаченную цену проблематично. Другое дело что доходы Юры были тоже гривневые, и ипотека его скрутила так что пришлось ехать в москву заробитчанствовать, несмотря на душевный майданизм.вообщем поучительная история
fox767676
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