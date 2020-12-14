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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12308123091231012311
Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 09:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:У Юры была гривневая ипотека взятая за год до девала. Поэтому посчитать уплаченную цену проблематично. Другое дело что доходы Юры были тоже гривневые, и ипотека его скрутила так что пришлось ехать в москву заробитчанствовать, несмотря на душевный майданизм.вообщем поучительная история
юрина сімʼя вже 11 років не платить за оренду, навіть якщо порахувати по самому мінімальному мінімуму, по 500$ в місяць, то це вже 55К$, дивно що такі «дрібниці» ніхто ніколи не враховує
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 09:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:У Юры несмотря на душевный майданизм


о-оо, вата вульгаріс детектед, це багато чого пояснює
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 09:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я пам'ятаю юрин підпис " в свої хаті - своя правда"
Але вийшло так що правдою йому довелося поступитися на деякий час, і йому з цим жити і відповідати перед Богом / совістю
fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 09:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Звоню штукатурам, а штукатуры тю тю. Выловили возле сто, прямо спец операция. Особо опасные преступники
Плиточника уже грохнули
Капец
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 09:12

  kingkongovets написав:
fox767676 написав:У Юры несмотря на душевный майданизм


о-оо, вата вульгаріс детектед, це багато чого пояснює

Я до Москви зарбітчанствувати не їздив

А такі як Юра - характерне лихо для України. Спочатку бігають по майдану з гробами, потім голосують/працюють за тих хто Україну прямо зневажає. На Москву чи Варшаву не принципово. Якщо ти цього не зрозумів то від вати недалеко пішов
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 22 тра, 2025 09:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 09:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:Я пам'ятаю юрин підпис " в свої хаті - своя правда"
Але вийшло так що правдою йому довелося поступитися на деякий час, і йому з цим жити і відповідати перед Богом / совістю
в нього була в пріорітеті сімʼя і її захищенність і це цілком природньо для справжнього чоловіка, тому він якось з цим справиться
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 09:21

  kingkongovets написав:
fox767676 написав:Я пам'ятаю юрин підпис " в свої хаті - своя правда"
Але вийшло так що правдою йому довелося поступитися на деякий час, і йому з цим жити і відповідати перед Богом / совістю
в нього була в пріорітеті сімʼя і її захищенність і це цілком природньо для справжнього чоловіка, тому він якось з цим справиться


Проститутка чи корупціонер завжди знайдуть собі виправдання. Добуваючи гроші для власних сімей вони руйнують життя іншим
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