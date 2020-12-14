|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:03
fox767676 написав:У Юры была гривневая ипотека взятая за год до девала. Поэтому посчитать уплаченную цену проблематично. Другое дело что доходы Юры были тоже гривневые, и ипотека его скрутила так что пришлось ехать в москву заробитчанствовать, несмотря на душевный майданизм.вообщем поучительная история
юрина сімʼя вже 11 років не платить за оренду, навіть якщо порахувати по самому мінімальному мінімуму, по 500$ в місяць, то це вже 55К$, дивно що такі «дрібниці» ніхто ніколи не враховує
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11629
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2714 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:05
fox767676 написав:У Юры несмотря на душевный майданизм
о-оо, вата вульгаріс детектед, це багато чого пояснює
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11629
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2714 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:07
Я пам'ятаю юрин підпис " в свої хаті - своя правда"
Але вийшло так що правдою йому довелося поступитися на деякий час, і йому з цим жити і відповідати перед Богом / совістю
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3670
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:10
Звоню штукатурам, а штукатуры тю тю. Выловили возле сто, прямо спец операция. Особо опасные преступники
Плиточника уже грохнули
Капец
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5014
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:12
kingkongovets написав:
fox767676 написав:У Юры несмотря на душевный майданизм
о-оо, вата вульгаріс детектед, це багато чого пояснює
Я до Москви зарбітчанствувати не їздив
А такі як Юра - характерне лихо для України. Спочатку бігають по майдану з гробами, потім голосують/працюють за тих хто Україну прямо зневажає. На Москву чи Варшаву не принципово. Якщо ти цього не зрозумів то від вати недалеко пішов
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 22 тра, 2025 09:19, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3670
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:19
fox767676 написав:Я пам'ятаю юрин підпис " в свої хаті - своя правда"
Але вийшло так що правдою йому довелося поступитися на деякий час, і йому з цим жити і відповідати перед Богом / совістю
в нього була в пріорітеті сімʼя і її захищенність і це цілком природньо для справжнього чоловіка, тому він якось з цим справиться
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11629
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2714 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:21
kingkongovets написав:
fox767676 написав:Я пам'ятаю юрин підпис " в свої хаті - своя правда"
Але вийшло так що правдою йому довелося поступитися на деякий час, і йому з цим жити і відповідати перед Богом / совістю
в нього була в пріорітеті сімʼя і її захищенність і це цілком природньо для справжнього чоловіка, тому він якось з цим справиться
Проститутка чи корупціонер завжди знайдуть собі виправдання. Добуваючи гроші для власних сімей вони руйнують життя іншим
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3670
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25305
|16959775
|
Вів 20 тра, 2025 11:58
UA
|
|1380
|5930771
|
|
|3
|65208
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|