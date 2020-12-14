Я пам'ятаю юрин підпис " в свої хаті - своя правда"
Але вийшло так що правдою йому довелося поступитися на деякий час, і йому з цим жити і відповідати перед Богом / совістю
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Додано: Чет 22 тра, 2025 09:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я пам'ятаю юрин підпис " в свої хаті - своя правда"
Але вийшло так що правдою йому довелося поступитися на деякий час, і йому з цим жити і відповідати перед Богом / совістю
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Звоню штукатурам, а штукатуры тю тю. Выловили возле сто, прямо спец операция. Особо опасные преступники
Плиточника уже грохнули
Капец
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:12
Я до Москви зарбітчанствувати не їздив
А такі як Юра - характерне лихо для України. Спочатку бігають по майдану з гробами, потім голосують/працюють за тих хто Україну прямо зневажає. На Москву чи Варшаву не принципово. Якщо ти цього не зрозумів то від вати недалеко пішов
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 22 тра, 2025 09:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
в нього була в пріорітеті сімʼя і її захищенність і це цілком природньо для справжнього чоловіка, тому він якось з цим справиться
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:21
Проститутка чи корупціонер завжди знайдуть собі виправдання. Добуваючи гроші для власних сімей вони руйнують життя іншим
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:26
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
блаблабла)
людина забезпечила сімʼю власним житлом, які в пизду проститутки чи корупціонери?
якою ватою забита твоя голова, Вінні?)
і це ж ніби людина з інтелектуальною професією, капець(
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Конг, давай без моралей.
Всё равно скоро после Ядерного Взрыва Огненный шторм(на КРЖН)
Почём сейчас панель 3К 63метра на Соломе с божеским ремонтом, ну чтоб сразу сдать без капремонтов, там туда сюда пару тонн в краску и всё.
И почём там аренда, сейчас 22тысячи?
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:35
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я тобі шо, олх? зайди туди, розуй очі і сам подивись, чи ти зовсім недієздатний?
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:40
kingkongovets
Я послідовен
А Юра, і чомусь ти - ні
Юра спочатку незважаючи на те, що не інтегрований у світову економіку пропагував свою участь у євромайдані. Потім стикнувшись з персональними наслідками "революції гідності" поїхав до Москви заробітчанствувати, наплювавши на свою гідність і загальний образ українців, давши козир російській пропаганді а може і подальшим планам про повернення "заблудших овець"
А я незважаючи на євроскептицизм не поїхав до москви, а довчив англійську
То не я вата, а Юра і такі як він, бо дали легко з себе зліпити податливих малоросів. і то ціна вашого майдану - який піп такий і прихід.
буде розвінчування ваших хибних культів, тримайтеся, обирайте сімейні цінності і не лізте більше в політичні матерії
теплотехнікам - теплотехнікове
слюсарам - слюсареве
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