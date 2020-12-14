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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 тра, 2025 10:07
kingkongovets написав:
і ще - не тобі, ухилянт, щось розповідати людині, яка за власною ініціативи двічі, під час ато і повномасштабки брала до рук зброю і ставала в оборону, незважаючи на вік і всі підстави цього не робити
тихіше будь
тебе пора прикрыть ротик, и заканчивать корчить из себя крутого пацика
форумный воин
мои родные и близкие - которые оказались в окопах, некоторые - погибли, не позволяют себе такого по отношению к гражданским людям
И у них небыло времени заниматся недвигой и висеть на форумамах
Востаннє редагувалось Феодал
в Чет 22 тра, 2025 10:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 22 тра, 2025 10:09
Бетон написав:
Звоню штукатурам, а штукатуры тю тю. Выловили возле сто, прямо спец операция. Особо опасные преступники
Плиточника уже грохнули
Капец
Від цього - ціни на роботи майстрів в космос?(інші будуть брати за ризик і за відсутність конкуренції?)
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Додано: Чет 22 тра, 2025 10:22
Феодал написав:
тебе пора прикрыть ротик, и заканчивать корчить из себя крутого пацика
форумный воин
мои родные и близкие - которые оказались в окопах, некоторые - погибли, не позволяют себе такого по отношению к гражданским людям
И у них небыло времени заниматся недвигой и висеть на форумамах
нащо ти розповідаєш про інших? хто ти сам, ухилянте? кажи за себе і від себе, що ти взагалі забув на форумі про ціни київської нерухомості? яке ти маєш до неї відношення, що ти про це взагалі знаєш? що ти за весь час свого перебування тут написав корисного чи інформативного, нуль? ось на ці питання краще дай відповіді, а не розповідай про «рідних і блізкіх»
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Додано: Чет 22 тра, 2025 10:32
kingkongovets написав:
Феодал написав:
тебе пора прикрыть ротик, и заканчивать корчить из себя крутого пацика
форумный воин
мои родные и близкие - которые оказались в окопах, некоторые - погибли, не позволяют себе такого по отношению к гражданским людям
И у них небыло времени заниматся недвигой и висеть на форумамах
нащо ти розповідаєш про інших? хто ти сам, ухилянте? кажи за себе і від себе, що ти взагалі забув на форумі про ціни київської нерухомості? яке ти маєш до неї відношення, що ти про це взагалі знаєш? що ти за весь час свого перебування тут написав корисного чи інформативного, нуль? ось на ці питання краще дай відповіді, а не розповідай про «рідних і блізкіх»
отчитыватся перед ряженым? Серьезно?
Иди лучше пару квартир купи, будет же дорожать
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Додано: Чет 22 тра, 2025 10:36
Феодал написав: kingkongovets написав:
Феодал написав:
тебе пора прикрыть ротик, и заканчивать корчить из себя крутого пацика
форумный воин
мои родные и близкие - которые оказались в окопах, некоторые - погибли, не позволяют себе такого по отношению к гражданским людям
И у них небыло времени заниматся недвигой и висеть на форумамах
нащо ти розповідаєш про інших? хто ти сам, ухилянте? кажи за себе і від себе, що ти взагалі забув на форумі про ціни київської нерухомості? яке ти маєш до неї відношення, що ти про це взагалі знаєш? що ти за весь час свого перебування тут написав корисного чи інформативного, нуль? ось на ці питання краще дай відповіді, а не розповідай про «рідних і блізкіх»
отчитыватся перед ряженым? Серьезно?
Иди лучше пару квартир купи, будет же дорожать
це вже твій другий злив на моїй памʼяті, фуфломіцин)
питання «хто ти сам?» знімається як таке)
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kingkongovets
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Додано: Чет 22 тра, 2025 10:38
kingkongovets написав:
і ще - не тобі, ухилянт, щось розповідати людині, яка за власною ініціативи двічі, під час ато і повномасштабки брала до рук зброю і ставала в оборону, незважаючи на вік і всі підстави цього не робити
тихіше будь
Обезьяна , я чист перед законом и совестью
у меня с майданных времен отец инвалид, настоящий, умер в 85 лет
мог уехать
юра бы например уехал, а своих "инвалидов" бы вернул обратно, "ибо семью не прокормить"
и сейчас я полностью в правовом поле
мало того, в первые 2 года войны, задонатилл такую сумму , что тут большинство бы удавилось
странно что ты встал на защиту реального ухилянта и морального подонка
но мотивацию ты выдал, достойно ничтожеств
я имею право и возможности общаться с такими как мне вздумается
кто будет препятствовать - останется без ничего
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Додано: Чет 22 тра, 2025 10:41
kingkongovets написав:
це вже твій другий злив на моїй памʼяті, фуфломіцин)
питання «хто ти сам?» знімається як таке)
мамкин сниматель, питання у нього знімається
иди и не позорься
sorry у нормальных людей за оффтоп, насмотрелся дерьма и устал от этих тыловых пОтриотов
Востаннє редагувалось Феодал
в Чет 22 тра, 2025 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 22 тра, 2025 10:52
барабашов написав: Бетон написав:
Звоню штукатурам, а штукатуры тю тю. Выловили возле сто, прямо спец операция. Особо опасные преступники
Плиточника уже грохнули
Капец
Так что мне начинать учиться штукатурить и класть плитку?
Давай только недолго)
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