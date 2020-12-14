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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12308123091231012311>
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:31

  Sandor написав:
  Бетон написав:Я купил 41м2 за 65куе с видом на промзону

Хід ремонту буде у Тік-ток?

подивимось.
який сенс
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:34

  Бетон написав:
  Sandor написав:
  Бетон написав:Я купил 41м2 за 65куе с видом на промзону

Хід ремонту буде у Тік-ток?

подивимось.
який сенс

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Sandor
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:36

  Sandor написав:
  Sandor написав:
  Бетон написав:Я купил 41м2 за 65куе с видом на промзону
Хід ремонту буде у Тік-ток?

подивимось.
який сенс

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ОЛХ продає за неділю-дві

хто знає чарівне слово в об'явах?

Олег

я читаю между строк квантовой запутанности из миллиардов нейронных сигналов прямиком из мозга
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 06:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

С квантовой ловушкой имели дело?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 07:14

  Investor_K написав:С квантовой ловушкой имели дело?

Это случается только при напряжённости поля в миллионы эрстед.
Стираются связи в нейронах и покупан начинает искать за цену трои 'Сигнатюр" или "Даймонд хилл"
Подобный случай описывал Станислав Лем в своём рассказе
Обычно бывает после ОШ(и ядрёного взрыву) на КРЖН(по Юрию-земляку)
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:38

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

знову хомʼяк марить
нехай покаже хоч одну 3к бпску на протасовому, або просто на соломі
за 50
до речі якщо протасів з шикарним видом і близкістю до центру дупа, то що тоді таке чабани?
людина яка систематично лайкає франта по визначенню не може не нести постійно ... - аксіома
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 22 тра, 2025 08:39, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 08:39

  Xenon написав:
Ціни на житло в Україні за рік зросли на 14,8% на первинному ринку та 9,3% — на вторинному,— повідомляє Держстат

Найбільше подорожчали двокімнатні квартири: на первинному ринку — на 15,1%, на вторинному — на 9,7%. Однокімнатні подорожчали на 14,4% (первинний ринок) і 9% (вторинний), а трикімнатні — на 14,4% (первинний) та 9,4% (вторинний).

Це у якій валюті, твердій, не дуже, чи найкрасивішій?
Якщо Держстат, то у державній.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 09:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Конг, давай без моралей.
Всё равно скоро после Ядерного Взрыва Огненный шторм(на КРЖН)
Почём сейчас панель 3К 63метра на Соломе с божеским ремонтом, ну чтоб сразу сдать без капремонтов, там туда сюда пару тонн в краску и всё.
И почём там аренда, сейчас 22тысячи?
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 09:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Конг, давай без моралей.
Всё равно скоро после Ядерного Взрыва Огненный шторм(на КРЖН)
Почём сейчас панель 3К 63метра на Соломе с божеским ремонтом, ну чтоб сразу сдать без капремонтов, там туда сюда пару тонн в краску и всё.
И почём там аренда, сейчас 22тысячи?
я тобі шо, олх? зайди туди, розуй очі і сам подивись, чи ти зовсім недієздатний?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 11:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А какие адреса конкретно забивать в поиск? И не лучше ли на домриа смотреть?
Прохожий ещё про фуфло, заманухи и кривые доки постоянно пишет, вдруг там действительно полно 3К с приличным ремонтом по 50-60, но с пропавшими без вести хозяевами и новыми доками через суд(и двери выломаны и вварены вновь)?
На аренду(22ли сейчас) какой фильтр ставить?
барабашов
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