подивимось.
який сенс
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 тра, 2025 13:31
Додано: Сер 21 тра, 2025 13:34
Додано: Сер 21 тра, 2025 13:36
Додано: Чет 22 тра, 2025 06:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
С квантовой ловушкой имели дело?
Додано: Чет 22 тра, 2025 07:14
Это случается только при напряжённости поля в миллионы эрстед.
Стираются связи в нейронах и покупан начинает искать за цену трои 'Сигнатюр" или "Даймонд хилл"
Подобный случай описывал Станислав Лем в своём рассказе
Обычно бывает после ОШ(и ядрёного взрыву) на КРЖН(по Юрию-земляку)
Додано: Чет 22 тра, 2025 08:38
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
знову хомʼяк марить
нехай покаже хоч одну 3к бпску на протасовому, або просто на соломі
за 50
до речі якщо протасів з шикарним видом і близкістю до центру дупа, то що тоді таке чабани?
людина яка систематично лайкає франта по визначенню не може не нести постійно ... - аксіома
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 22 тра, 2025 08:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 тра, 2025 08:39
Це у якій валюті, твердій, не дуже, чи найкрасивішій?
Якщо Держстат, то у державній.
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Конг, давай без моралей.
Всё равно скоро после Ядерного Взрыва Огненный шторм(на КРЖН)
Почём сейчас панель 3К 63метра на Соломе с божеским ремонтом, ну чтоб сразу сдать без капремонтов, там туда сюда пару тонн в краску и всё.
И почём там аренда, сейчас 22тысячи?
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я тобі шо, олх? зайди туди, розуй очі і сам подивись, чи ти зовсім недієздатний?
Додано: Чет 22 тра, 2025 11:16
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А какие адреса конкретно забивать в поиск? И не лучше ли на домриа смотреть?
Прохожий ещё про фуфло, заманухи и кривые доки постоянно пишет, вдруг там действительно полно 3К с приличным ремонтом по 50-60, но с пропавшими без вести хозяевами и новыми доками через суд(и двери выломаны и вварены вновь)?
На аренду(22ли сейчас) какой фильтр ставить?
|