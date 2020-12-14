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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12310123111231212313
Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 17:25

  Investor_K написав:Ну шо там киівська нерухомість?

всім побоку.
вчора під час атаки в 4 ранку, баби орали звірячими воплями на весь квартал. понажирались. їм весело
сподіваюсь, після призову, весело им быть перестанет)
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 18:41

  Бетон написав:
  Investor_K написав:Ну шо там киівська нерухомість?

всім побоку.
вчора під час атаки в 4 ранку, баби орали звірячими воплями на весь квартал. понажирались. їм весело
сподіваюсь, після призову, весело им быть перестанет)

Так побоку, що ціни вторинки Кржн просіли до рівня 2003 року.
І недобудів стоять сотні 25-поверхових будинків.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 19:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Це так здається, поки не почнеш шукати квартиру.
Якщо не вник в диво, весь світ здається фізикою
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 19:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Так побоку, що ціни вторинки Кржн просіли до рівня 2003 року.

та ты шо?
несколько ссылок на РЕАЛЬНЫЕ объекты ПА500 думаю "эксперту" набросить не сложно?
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 21:53

  Прохожий написав:
  Frant написав:Так побоку, що ціни вторинки Кржн просіли до рівня 2003 року.

та ты шо?
несколько ссылок на РЕАЛЬНЫЕ объекты ПА500 думаю "эксперту" набросить не сложно?

Не передьоргуй і не видумуй надобностей зверх необхідності.

Па500 - це 1999 рік.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 00:09

  Прохожий написав:
  Frant написав:Так побоку, що ціни вторинки Кржн просіли до рівня 2003 року.

та ты шо?
несколько ссылок на РЕАЛЬНЫЕ объекты ПА500 думаю "эксперту" набросить не сложно?

На 01.01.2003 500$ до 01.01.2025 784$, інфляція 74,8%.
Масмаркет не так і далеко від 800$ пішов.
jeronimo133
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