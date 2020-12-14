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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 тра, 2025 17:25
Investor_K написав:
Ну шо там киівська нерухомість?
всім побоку.
вчора під час атаки в 4 ранку, баби орали звірячими воплями на весь квартал. понажирались. їм весело
сподіваюсь, після призову, весело им быть перестанет)
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Додано: Нед 25 тра, 2025 18:41
Бетон написав: Investor_K написав:
Ну шо там киівська нерухомість?
всім побоку.
вчора під час атаки в 4 ранку, баби орали звірячими воплями на весь квартал. понажирались. їм весело
сподіваюсь, після призову, весело им быть перестанет)
Так побоку, що ціни вторинки Кржн просіли до рівня 2003 року.
І недобудів стоять сотні 25-поверхових будинків.
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Додано: Нед 25 тра, 2025 19:17
Це так здається, поки не почнеш шукати квартиру.
Якщо не вник в диво, весь світ здається фізикою
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Бетон
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Додано: Нед 25 тра, 2025 19:32
Frant написав:
Так побоку, що ціни вторинки Кржн просіли до рівня 2003 року.
та ты шо?
несколько ссылок на РЕАЛЬНЫЕ объекты ПА500 думаю "эксперту" набросить не сложно?
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Додано: Нед 25 тра, 2025 21:53
Прохожий написав: Frant написав:
Так побоку, що ціни вторинки Кржн просіли до рівня 2003 року.
та ты шо?
несколько ссылок на РЕАЛЬНЫЕ объекты ПА500 думаю "эксперту" набросить не сложно?
Не передьоргуй і не видумуй надобностей зверх необхідності.
Па500 - це 1999 рік.
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Додано: Пон 26 тра, 2025 00:09
Прохожий написав: Frant написав:
Так побоку, що ціни вторинки Кржн просіли до рівня 2003 року.
та ты шо?
несколько ссылок на РЕАЛЬНЫЕ объекты ПА500 думаю "эксперту" набросить не сложно?
На 01.01.2003 500$ до 01.01.2025 784$, інфляція 74,8%.
Масмаркет не так і далеко від 800$ пішов.
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