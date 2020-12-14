Так побоку, що ціни вторинки Кржн просіли до рівня 2003 року.
І недобудів стоять сотні 25-поверхових будинків.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 тра, 2025 18:41
Так побоку, що ціни вторинки Кржн просіли до рівня 2003 року.
І недобудів стоять сотні 25-поверхових будинків.
Додано: Нед 25 тра, 2025 19:17
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Це так здається, поки не почнеш шукати квартиру.
Якщо не вник в диво, весь світ здається фізикою
Додано: Нед 25 тра, 2025 19:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 25 тра, 2025 21:53
Не передьоргуй і не видумуй надобностей зверх необхідності.
Па500 - це 1998-1999 роки.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 26 тра, 2025 07:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 тра, 2025 00:09
Додано: Пон 26 тра, 2025 04:22
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
За 4 месяца однухи подорожали на 10 куе с 55 до 65. Сверху ещё и 11% гнут
Не гоните, где дешевей.
Столица групп подняла цены на 5%
Додано: Пон 26 тра, 2025 08:31
хронікі ніщеброда
минулий тиждень був пєчальний
0 переглядів
2 цікаві пропозиції по дошкам оголошень.
одна - підозріло дешево, але там і площа мікроскопічна. навіть не їхав дивитись
друга - агєнство, перенаправляє на ріелтора. рил як обично нагле хамовите баба, карочі не викликала бажання для подальшої співпраці. обидві пропозиції досі в продажу, що говрить про те, шо вони не є "гарячим пиріжком"
та і взагалі минулого тижня небуло жодного нарячого пиріжка.
в сегменті 28-33 біла лише одна пропозиція з норм станом, але прайс був максимальний без торгу, тому поки спостерігаємо.
ще зі спостережень:
більше половини (13...14 з 25) обяв в категорії "вторинка" - переуступка недобудов
якшо динаміка збережется - то сенс в купівлі під здачу вже втрачається.
оскільки дохідність наразі менеше 7%
тому або ціни підуть вниз, або аренда вверх.
по аренді пропозицій у порівнянні з минулою осінню - море. цініи на бомж-сегмент теж просіли. навіть іноді називають 7к в місяць. більшість - 8.
за 9 варіантів море
Додано: Пон 26 тра, 2025 09:39
Додано: Пон 26 тра, 2025 10:06
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