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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 17:25

  Investor_K написав:Ну шо там киівська нерухомість?

всім побоку.
вчора під час атаки в 4 ранку, баби орали звірячими воплями на весь квартал. понажирались. їм весело
сподіваюсь, після призову, весело им быть перестанет)
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 18:41

  Бетон написав:
  Investor_K написав:Ну шо там киівська нерухомість?

всім побоку.
вчора під час атаки в 4 ранку, баби орали звірячими воплями на весь квартал. понажирались. їм весело
сподіваюсь, після призову, весело им быть перестанет)

Так побоку, що ціни вторинки Кржн просіли до рівня 2003 року.
І недобудів стоять сотні 25-поверхових будинків.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 19:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Це так здається, поки не почнеш шукати квартиру.
Якщо не вник в диво, весь світ здається фізикою
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 19:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Так побоку, що ціни вторинки Кржн просіли до рівня 2003 року.

та ты шо?
несколько ссылок на РЕАЛЬНЫЕ объекты ПА500 думаю "эксперту" набросить не сложно?
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Повідомлення Додано: Нед 25 тра, 2025 21:53

  Прохожий написав:
  Frant написав:Так побоку, що ціни вторинки Кржн просіли до рівня 2003 року.

та ты шо?
несколько ссылок на РЕАЛЬНЫЕ объекты ПА500 думаю "эксперту" набросить не сложно?

Не передьоргуй і не видумуй надобностей зверх необхідності.

Па500 - це 1998-1999 роки.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 26 тра, 2025 07:52, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 00:09

  Прохожий написав:
  Frant написав:Так побоку, що ціни вторинки Кржн просіли до рівня 2003 року.

та ты шо?
несколько ссылок на РЕАЛЬНЫЕ объекты ПА500 думаю "эксперту" набросить не сложно?

На 01.01.2003 500$ до 01.01.2025 784$, інфляція 74,8%.
Масмаркет не так і далеко від 800$ пішов.
jeronimo133
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 04:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

За 4 месяца однухи подорожали на 10 куе с 55 до 65. Сверху ещё и 11% гнут
Не гоните, где дешевей.
Столица групп подняла цены на 5%
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 08:31

хронікі ніщеброда

минулий тиждень був пєчальний

0 переглядів
2 цікаві пропозиції по дошкам оголошень.
одна - підозріло дешево, але там і площа мікроскопічна. навіть не їхав дивитись
друга - агєнство, перенаправляє на ріелтора. рил як обично нагле хамовите баба, карочі не викликала бажання для подальшої співпраці. обидві пропозиції досі в продажу, що говрить про те, шо вони не є "гарячим пиріжком"
та і взагалі минулого тижня небуло жодного нарячого пиріжка.

в сегменті 28-33 біла лише одна пропозиція з норм станом, але прайс був максимальний без торгу, тому поки спостерігаємо.

ще зі спостережень:
більше половини (13...14 з 25) обяв в категорії "вторинка" - переуступка недобудов :(

якшо динаміка збережется - то сенс в купівлі під здачу вже втрачається.
оскільки дохідність наразі менеше 7%
тому або ціни підуть вниз, або аренда вверх.
по аренді пропозицій у порівнянні з минулою осінню - море. цініи на бомж-сегмент теж просіли. навіть іноді називають 7к в місяць. більшість - 8.
за 9 варіантів море
boshetyn
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 08:46

boshetyn
Ваша стеля - 33к ?
fox767676
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 09:39

  Бетон написав:За 4 месяца однухи подорожали на 10 куе с 55 до 65. Сверху ещё и 11% гнут
Не гоните, где дешевей.
Столица групп подняла цены на 5%

нахалбуди теж подорожчали, з чого б це?
flyman
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