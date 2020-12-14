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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 10:06

  fox767676 написав:boshetyn
Ваша стеля - 33к ?


так, але за умови здачі в аренду з дохідністю хочаб 7%
boshetyn
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 11:00

  Бетон написав:За 4 месяца однухи подорожали на 10 куе с 55 до 65. Сверху ещё и 11% гнут
Не гоните, где дешевей.
Столица групп подняла цены на 5%

Ціни новобудів - індикатор корупції. Ринок новобудів все менше, тому що населення зменшується.

Повноцінний ринок - це вторинка.
Там тенденції абсолютно очевидні.
Наслідники скоропадського грушевського вінниченки януковича махна - чітко виконують програму ДДД
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 11:38

  boshetyn написав:якшо динаміка збережется - то сенс в купівлі під здачу вже втрачається.
оскільки дохідність наразі менеше 7%

Скільки на амортизацію заклали? :mrgreen:
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