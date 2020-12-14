так, але за умови здачі в аренду з дохідністю хочаб 7%
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 тра, 2025 10:06
Додано: Пон 26 тра, 2025 11:00
Ціни новобудів - індикатор корупції. Ринок новобудів все менше, тому що населення зменшується.
Повноцінний ринок - це вторинка.
Там тенденції абсолютно очевидні.
Наслідники скоропадського грушевського вінниченки януковича махна - чітко виконують програму ДДД
Додано: Пон 26 тра, 2025 11:38
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