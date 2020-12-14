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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12312123131231412315
Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 13:49

  барабашов написав:
  UA написав:5% мінус амортизація та експозиція
За 65 куе +11% податки + 72 куе купив.
Простий ремонт з меблями технікою по цінам 2025 року це самий мінімум 30 куе
Нормальний ремонт під заселення в новобудові в 2025 році, це від 1000 уе метр. Колись було значно дешевше.
Реально задашь за 500 у.е. Бо район перенасичений пропозиціями+ це жп. світу... кінець географії. ху в час пік з туда вибирешься...

72 вход, ремонт пусть овно/норм 25/45 руками рабов Бетона
На выходе при 97куе аренда дай бог 500
При хорошем ремонте пусть 650(вход 117)
При отсутствии рабов и дефиците М25/60 в сфере кручения гаек сколько ремонт чистильщику обуви встанет?

Саме в цьому собака порилась.
Бетон в тебе на Ельф Декорі яка знижка?
В мене була 20
В Півдюйма (Леоні), СП УДТ, Фонтані теж 20
Чистильщику "профі" сантехнік намалює "товарний чек" з плюс 30% та надбавка за роботу в особливий период плюс 120 %
Досі ще живих сантехніків та ше й з відсрочкою в природі мало.
Не подобається? Роби сам... Наступний
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 14:16

  UA написав:
  Бетон написав:Варшавский
Доходность 9..10%
Че вы гоните

5% мінус амортизація та експозиція
За 65 куе +11% податки + 72 куе купив.
Простий ремонт з меблями технікою по цінам 2025 року це самий мінімум 30 куе
Нормальний ремонт під заселення в новобудові в 2025 році, це від 1000 уе метр. Колись було значно дешевше.
Реально задашь за 500 у.е. Бо район перенасичений пропозиціями+ це жп. світу... кінець географії. ху в час пік з туда вибирешься...

любят его. лично я - не люблю веник. хату что продал я со своей маржой - сдали за 700 баксов. инстаграммная

мой арендатор в Варшаве (Польша) занимается арендой авто. они покупают новые и юзают до 4 лет. всё - дальше продажа, покупка новой.

с квартирами тоже самое. аренда 3 года, продажа и новая хата. не будет амортизации.
снижение ценности имущества вследствие его изнашивания ещё не наступит

нужно двигаться и быть в тренде. меняйся или умри)
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 18:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA, "на платных консультациях я расскажу об этом более детально" 😅😅
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 19:11

  Frant написав:
  Прохожий написав:
  Frant написав:Так побоку, що ціни вторинки Кржн просіли до рівня 2003 року.

та ты шо?
несколько ссылок на РЕАЛЬНЫЕ объекты ПА500 думаю "эксперту" набросить не сложно?

Не передьоргуй і не видумуй надобностей зверх необхідності.

Па500 - це 1998-1999 роки.

бугага :mrgreen:
разве что на Прорезной)
"хрущи у метро" шли ПА200)))
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 19:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:В мене була 20
В Півдюйма (Леоні), СП УДТ, Фонтані теж 20

слабый ты сантехник походу)
прав Бетон, проплати ему платную консультацию)))

зы: на ТЕСЕ в УДТ получил 40% хоть и не сантехник даже)))
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 19:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У нас в 99году когда рацион пересичного стал сечка с куриными сердцами или печёнкой и это элитный харч на Победе начали продавать па200 бабушатники(Победа это где Бартоломео сгорело и откуда Филатов)
Центр с более менее ремонтом конца 80х шёл па400(купили 98метров 4К за 36800, уступили только 1200), новые "украинские" за евроремонт 95-96годов хотели вдвое больше в таких же центровых сталинках 53-59годов.
Па500 Прорезную взять в 99/00годах - это наверно затраты на киллера для квартиросъёмщиков коммуналки и последующую(или предваряющую) ликвивидацию лишних ртов и приватизация элитного хлама на одну состоятельную персону с пропиской в этой коммуналке.
Конечно на заре приватизации когда нарид и на сечке кроил, и на 6ти сотках кур ростил, цены были меньше, но то разве что при Кравчуке.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 19:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Па500 Прорезную взять в 99/00годах - это наверно затраты на киллера для квартиросъёмщиков коммуналки и последующую(или предваряющую) ликвивидацию лишних ртов и приватизация элитного хлама на одну состоятельную персону с пропиской в этой коммуналке.
Конечно на заре приватизации когда нарид и на сечке кроил, и на 6ти сотках кур ростил, цены были меньше, но то разве что при Кравчуке.

в 00х уже нет, а в начале 99го можно было)
учи историю ветки, матчасть так сказать, там все есть)))

в конце 98го мне гостинку на ПБ не в дупе ипеней в жилом состоянии отдали за долги ПА200...

в конце 2000го была куплена 3к 85м2 у КГС в СДАННОМ доме за 19,5куе)))
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