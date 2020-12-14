RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12313123141231512316
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 07:36

  Бетон написав:
  UA написав:
  Бетон написав:UA, "на платных консультациях я расскажу об этом более детально" 😅😅

Я тут ценного не сказал. Спровоцировал тебя, а ты всю бухгалтерию хотелок своих клиентов и вскрыл.
Инстаграмофилы по 700 в Варшавском?
Почему не в Ирпене?

Думаешь для меня варшавский не ошибка природы?
Я плевался на него, отрицая очевидное.
Когда я покупал себе квартиру в хоффманн, кажется, очень давно, продавец перекладывалась в варшавский. Я смотрел на неё, как на сумасшедшую.
Хз почему тут продаётся и сдаётся

Лохи
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23249
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1756 раз.
Подякували: 2573 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12313123141231512316
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mazurkevych і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2529, 2530, 2531
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25306 16970892
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 тра, 2025 17:15
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 5952550
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 65879
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.