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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 тра, 2025 07:36
Бетон написав: UA написав: Бетон написав:
UA, "на платных консультациях я расскажу об этом более детально" 😅😅
Я тут ценного не сказал. Спровоцировал тебя, а ты всю бухгалтерию хотелок своих клиентов и вскрыл.
Инстаграмофилы по 700 в Варшавском?
Почему не в Ирпене?
Думаешь для меня варшавский не ошибка природы?
Я плевался на него, отрицая очевидное.
Когда я покупал себе квартиру в хоффманн, кажется, очень давно, продавец перекладывалась в варшавский. Я смотрел на неё, как на сумасшедшую.
Хз почему тут продаётся и сдаётся
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