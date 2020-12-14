|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 тра, 2025 09:10
Бетон написав:Думаешь для меня варшавский не ошибка природы?
Я плевался на него, отрицая очевидное.
Когда я покупал себе квартиру в хоффманн, кажется, очень давно, продавец перекладывалась в варшавский. Я смотрел на неё, как на сумасшедшую.
Хз почему тут продаётся и сдаётся
ми тут раніше багато про це дискутували
це «коллєктівноє бєссознатєльноє» насправді є потужним вайбом комплексно збудованих нових кварталів і мікрорайонів, коли навкруги все нове і сучасне, багато молоді і людям здається що воно все тут назавжди таким і залишиться, що тут вже буде нове, сучасне життя і те що це по факту є лише комплексно забудованою околицею в ... без нормального транспортного сполучення якось відходить вже на другий-третій план
я і моє покоління киян це добре відчули при забудові Оболоні, Троєщини, Харьковського - абсолютно ті ж самі відчуття
і що у підсумку? а у підсумку такі райони стрімко морально та фізично старіють і перетворюються на депресивні гетто повільно обсипающихся смішних чоловійників зі вчорашніми архітектурними рішеннями в ... з усіма своїми традиційними транспортними та інфраструктурними проблемами
ще раз приклади Оболоні, Трої та Хорька у поміч
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11634
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2715 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 27 тра, 2025 12:32
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6163
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 435 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 27 тра, 2025 13:05
UA написав:
Досі ще живих сантехніків та ше й з відсрочкою в природі мало.
Не подобається? Роби сам...
Так ціни на послуги сантехніка в Києві щось не видно, щоб досягали простори космосу?))
Чи це недавно ціни послуг пішли рОкетою?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8132
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 260 раз.
- Подякували: 995 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
3
Додано: Вів 27 тра, 2025 13:14
Успіх написав: UA написав:
Досі ще живих сантехніків та ше й з відсрочкою в природі мало.
Не подобається? Роби сам...
Так ціни на послуги сантехніка в Києві щось не видно
, щоб досягали простори космосу?))
Чи це недавно ціни послуг пішли рОкетою?
Де дивився ?А після гляделок в реале ?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3800
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 615 раз.
- Подякували: 503 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 27 тра, 2025 13:43
kingkongovets написав:
Бетон написав:Думаешь для меня варшавский не ошибка природы?
Я плевался на него, отрицая очевидное.
Когда я покупал себе квартиру в хоффманн, кажется, очень давно, продавец перекладывалась в варшавский. Я смотрел на неё, как на сумасшедшую.
Хз почему тут продаётся и сдаётся
ми тут раніше багато про це дискутували
це «коллєктівноє бєссознатєльноє» насправді є потужним вайбом комплексно збудованих нових кварталів і мікрорайонів, коли навкруги все нове і сучасне, багато молоді і людям здається що воно все тут назавжди таким і залишиться, що тут вже буде нове, сучасне життя і те що це по факту є лише комплексно забудованою околицею в ... без нормального транспортного сполучення якось відходить вже на другий-третій план
я і моє покоління киян це добре відчули при забудові Оболоні, Троєщини, Харьковського - абсолютно ті ж самі відчуття
і що у підсумку? а у підсумку такі райони стрімко морально та фізично старіють і перетворюються на депресивні гетто повільно обсипающихся смішних чоловійників зі вчорашніми архітектурними рішеннями в ... з усіма своїми традиційними транспортними та інфраструктурними проблемами
ще раз приклади Оболоні, Трої та Хорька у поміч
для страни крєпкіх бесхозяйствєнніков і вмілих дезорганізаторів - нормальна ситуація
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23249
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1756 раз.
- Подякували: 2573 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25307
|16971386
|
|
|1380
|5954177
|
|
|3
|65914
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|