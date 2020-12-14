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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 тра, 2025 09:10
Бетон написав:Думаешь для меня варшавский не ошибка природы?
Я плевался на него, отрицая очевидное.
Когда я покупал себе квартиру в хоффманн, кажется, очень давно, продавец перекладывалась в варшавский. Я смотрел на неё, как на сумасшедшую.
Хз почему тут продаётся и сдаётся
ми тут раніше багато про це дискутували
це «коллєктівноє бєссознатєльноє» насправді є потужним вайбом комплексно збудованих нових кварталів і мікрорайонів, коли навкруги все нове і сучасне, багато молоді і людям здається що воно все тут назавжди таким і залишиться, що тут вже буде нове, сучасне життя і те що це по факту є лише комплексно забудованою околицею в ... без нормального транспортного сполучення якось відходить вже на другий-третій план
я і моє покоління киян це добре відчули при забудові Оболоні, Троєщини, Харьковського - абсолютно ті ж самі відчуття
і що у підсумку? а у підсумку такі райони стрімко морально та фізично старіють і перетворюються на депресивні гетто повільно обсипающихся смішних чоловійників зі вчорашніми архітектурними рішеннями в ... з усіма своїми традиційними транспортними та інфраструктурними проблемами
ще раз приклади Оболоні, Трої та Хорька у поміч
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Додано: Вів 27 тра, 2025 12:32
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Додано: Вів 27 тра, 2025 15:06
Стоит шо то конкретное спросить , сразу все хуру местные обмедаленные /парафиненные молчат
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Vadim_
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Додано: Вів 27 тра, 2025 15:07
Vadim_ написав:
Стоит шо то конкретное спросить , сразу все хуру местные обмедаленные /парафиненные молчат
Вы ничего конкретно не спросили. Где вопрос?
Давайте. Щас раскидаем
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Бетон
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Додано: Вів 27 тра, 2025 15:14
Бетон написав: Vadim_ написав:
Стоит шо то конкретное спросить , сразу все хуру местные обмедаленные /парафиненные молчат
Вы ничего конкретно не спросили. Где вопрос?
Давайте. Щас раскидаем
З якого села починаємо?
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Vadim_
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Додано: Вів 27 тра, 2025 18:32
Vadim_ написав:
Стоит шо то конкретное спросить , сразу все хуру местные обмедаленные /парафиненные молчат
Тут вам ніхто нічого не винен.
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Додано: Вів 27 тра, 2025 18:57
Бетон
Вы ничего конкретно не спросили. Где вопрос?
Шатун ходить, шукає де похмелитись.
Вчора на гілці «еміграція» почав розказувати емігрантам, що вони «на
Україні» . Там біда. Жахлива біда.
У нього є нерухомість під здачу. Я одного разу знімав у такого. На щастя тоді ще не було мобільних телефонів. Він не міг пʼяний телефонувати, варнякати щось типу «я тут хазяїн» . Раз на місяць бачились, віддавав гроші, і він кожного разу був залитий.
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Hotab
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Додано: Вів 27 тра, 2025 20:12
Hotab написав:Бетон
Вы ничего конкретно не спросили. Где вопрос?
Шатун ходить, шукає де похмелитись.
Вчора на гілці «еміграція» почав розказувати емігрантам, що вони «на
Україні» . Там біда. Жахлива біда.
У нього є нерухомість під здачу. Я одного разу знімав у такого. На щастя тоді ще не було мобільних телефонів. Він не міг пʼяний телефонувати, варнякати щось типу «я тут хазяїн» . Раз на місяць бачились, віддавав гроші, і він кожного разу був залитий.
Знімати хату в алкаша - це ж приниження. Хоботе, невже таке будо у вашому житті?
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Investor_K
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Додано: Вів 27 тра, 2025 20:34
Investor_K
невже таке будо у вашому житті?
Життя не завжди було легким, члене.
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Hotab
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Додано: Вів 27 тра, 2025 21:15
Hotab написав:Investor_K
невже таке будо у вашому житті?
Життя не завжди було легким, члене.
Я снимал комнату у наркоманов. Хозяйка не сказала, что дети нарики, будут колоться за стенкой и орать при этом
Этот момент она упустила, видимо как никчёмный в договоре
Ну подумаешь, что здесь такого?
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Бетон
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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