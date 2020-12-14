RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12314123151231612317
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 23:43

  Бетон написав:
  Hotab написав:Investor_K

невже таке будо у вашому житті?


Життя не завжди було легким, члене.

Я снимал комнату у наркоманов. Хозяйка не сказала, что дети нарики, будут колоться за стенкой и орать при этом
Этот момент она упустила, видимо как никчёмный в договоре
Ну подумаешь, что здесь такого?

Это в Днепре на Западном было?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5103
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 23:49

Бетон
Ну подумаешь, что здесь такого?


Просто Троєщинський дід починає потроху розкладатись (оті щоденні тупуваті «дешевше буде» все частіше стають заізженою петросянщиною) . В принципі в його віці вже можна. Це не Вадік, де 55 , а ситуація гірша.
Hotab
 
Повідомлень: 15245
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2400 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
  #<1 ... 12314123151231612317
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2529, 2530, 2531
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25307 16971854
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 тра, 2025 13:20
Vadim_
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 5957534
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 65966
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14279)
27.05.2025 22:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.