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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 тра, 2025 23:43
Бетон написав: Hotab написав:Investor_K
невже таке будо у вашому житті?
Життя не завжди було легким, члене.
Я снимал комнату у наркоманов. Хозяйка не сказала, что дети нарики, будут колоться за стенкой и орать при этом
Этот момент она упустила, видимо как никчёмный в договоре
Ну подумаешь, что здесь такого?
Это в Днепре на Западном было?
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Додано: Вів 27 тра, 2025 23:49
Бетон
Ну подумаешь, что здесь такого?
Просто Троєщинський дід починає потроху розкладатись (оті щоденні тупуваті «дешевше буде» все частіше стають заізженою петросянщиною) . В принципі в його віці вже можна. Це не Вадік, де 55 , а ситуація гірша.
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