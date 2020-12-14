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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12313123141231512316
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 09:10

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Думаешь для меня варшавский не ошибка природы?
Я плевался на него, отрицая очевидное.
Когда я покупал себе квартиру в хоффманн, кажется, очень давно, продавец перекладывалась в варшавский. Я смотрел на неё, как на сумасшедшую.
Хз почему тут продаётся и сдаётся


ми тут раніше багато про це дискутували
це «коллєктівноє бєссознатєльноє» насправді є потужним вайбом комплексно збудованих нових кварталів і мікрорайонів, коли навкруги все нове і сучасне, багато молоді і людям здається що воно все тут назавжди таким і залишиться, що тут вже буде нове, сучасне життя і те що це по факту є лише комплексно забудованою околицею в ... без нормального транспортного сполучення якось відходить вже на другий-третій план
я і моє покоління киян це добре відчули при забудові Оболоні, Троєщини, Харьковського - абсолютно ті ж самі відчуття
і що у підсумку? а у підсумку такі райони стрімко морально та фізично старіють і перетворюються на депресивні гетто повільно обсипающихся смішних чоловійників зі вчорашніми архітектурними рішеннями в ... з усіма своїми традиційними транспортними та інфраструктурними проблемами

ще раз приклади Оболоні, Трої та Хорька у поміч
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 12:32

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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 15:06

Стоит шо то конкретное спросить , сразу все хуру местные обмедаленные /парафиненные молчат
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 15:07

  Vadim_ написав:Стоит шо то конкретное спросить , сразу все хуру местные обмедаленные /парафиненные молчат

Вы ничего конкретно не спросили. Где вопрос?
Давайте. Щас раскидаем
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 15:14

  Бетон написав:
  Vadim_ написав:Стоит шо то конкретное спросить , сразу все хуру местные обмедаленные /парафиненные молчат

Вы ничего конкретно не спросили. Где вопрос?
Давайте. Щас раскидаем

З якого села починаємо?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 18:32

  Vadim_ написав:Стоит шо то конкретное спросить , сразу все хуру местные обмедаленные /парафиненные молчат

Тут вам ніхто нічого не винен.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 11:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Грейт, вид на днепр вторая линия, 48м2 75 куе. Продана
Бетон
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