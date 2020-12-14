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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 тра, 2025 09:10
Бетон написав:Думаешь для меня варшавский не ошибка природы?
Я плевался на него, отрицая очевидное.
Когда я покупал себе квартиру в хоффманн, кажется, очень давно, продавец перекладывалась в варшавский. Я смотрел на неё, как на сумасшедшую.
Хз почему тут продаётся и сдаётся
ми тут раніше багато про це дискутували
це «коллєктівноє бєссознатєльноє» насправді є потужним вайбом комплексно збудованих нових кварталів і мікрорайонів, коли навкруги все нове і сучасне, багато молоді і людям здається що воно все тут назавжди таким і залишиться, що тут вже буде нове, сучасне життя і те що це по факту є лише комплексно забудованою околицею в ... без нормального транспортного сполучення якось відходить вже на другий-третій план
я і моє покоління киян це добре відчули при забудові Оболоні, Троєщини, Харьковського - абсолютно ті ж самі відчуття
і що у підсумку? а у підсумку такі райони стрімко морально та фізично старіють і перетворюються на депресивні гетто повільно обсипающихся смішних чоловійників зі вчорашніми архітектурними рішеннями в ... з усіма своїми традиційними транспортними та інфраструктурними проблемами
ще раз приклади Оболоні, Трої та Хорька у поміч
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Додано: Вів 27 тра, 2025 12:32
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Додано: Вів 27 тра, 2025 15:06
Стоит шо то конкретное спросить , сразу все хуру местные обмедаленные /парафиненные молчат
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Vadim_
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Додано: Вів 27 тра, 2025 15:07
Vadim_ написав:
Стоит шо то конкретное спросить , сразу все хуру местные обмедаленные /парафиненные молчат
Вы ничего конкретно не спросили. Где вопрос?
Давайте. Щас раскидаем
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Бетон
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Додано: Вів 27 тра, 2025 15:14
Бетон написав: Vadim_ написав:
Стоит шо то конкретное спросить , сразу все хуру местные обмедаленные /парафиненные молчат
Вы ничего конкретно не спросили. Где вопрос?
Давайте. Щас раскидаем
З якого села починаємо?
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Vadim_
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Додано: Вів 27 тра, 2025 18:32
Vadim_ написав:
Стоит шо то конкретное спросить , сразу все хуру местные обмедаленные /парафиненные молчат
Тут вам ніхто нічого не винен.
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Додано: Сер 28 тра, 2025 11:06
Грейт, вид на днепр вторая линия, 48м2 75 куе. Продана
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Бетон
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Додано: Сер 28 тра, 2025 12:15
Бетон написав:
Грейт, вид на днепр вторая линия, 48м2 75 куе. Продана
это ж без ремонта?
А под пэвэо подразумевается(надеюсь) не бук или с300?
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барабашов
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Додано: Сер 28 тра, 2025 12:29
барабашов написав: Бетон написав:
Грейт, вид на днепр вторая линия, 48м2 75 куе. Продана
это ж без ремонта? А под пэвэо подразумевается(надеюсь) не бук или с300?
Хто вас попросив це дізнатись?
На салют краще їхати у голосіевський район або на лук'яновку. Цікаво, чи купують там квартири зараз...
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