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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12314123151231612317
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 13:00

  Slon_Nosov написав:
  барабашов написав:
  Бетон написав:Грейт, вид на днепр вторая линия, 48м2 75 куе. Продана

это ж без ремонта? :shock:
А под пэвэо подразумевается(надеюсь) не бук или с300?



Хто вас попросив це дізнатись? :lol:

На салют краще їхати у голосіевський район або на лук'яновку. Цікаво, чи купують там квартири зараз...

На кого работаешь?)) Снимай усы, тебя раскрыли
Лично мне нравился звук двигателя гепарда на славутич. Его ощущали его жители сфинктером
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 17:14

  Бетон написав: Цікаво, чи купують там квартири зараз...

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да.
в прошлом году знакомая купила под аренду там квартиру и успешно сдает. На днях выбило окна.

Вчера у коллеги сделка прошла, продал там 3к белоруской
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 23:49

  Олежан написав:
  Бетон написав: Цікаво, чи купують там квартири зараз...

да.
в прошлом году знакомая купила под аренду там квартиру и успешно сдает. На днях выбило окна.

Вікна - це невеликі збитки.

Як там з чергами у відділах продаж новобудів.
Стоїть нароТ?
Frant
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