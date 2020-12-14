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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12314123151231612317
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 13:00

  Slon_Nosov написав:
  барабашов написав:
  Бетон написав:Грейт, вид на днепр вторая линия, 48м2 75 куе. Продана

это ж без ремонта? :shock:
А под пэвэо подразумевается(надеюсь) не бук или с300?



Хто вас попросив це дізнатись? :lol:

На салют краще їхати у голосіевський район або на лук'яновку. Цікаво, чи купують там квартири зараз...

На кого работаешь?)) Снимай усы, тебя раскрыли
Лично мне нравился звук двигателя гепарда на славутич. Его ощущали его жители сфинктером
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 17:14

  Бетон написав: Цікаво, чи купують там квартири зараз...

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да.
в прошлом году знакомая купила под аренду там квартиру и успешно сдает. На днях выбило окна.

Вчера у коллеги сделка прошла, продал там 3к белоруской
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 06:06

Военно политическая ситуация на самостийной территории - все хуже.
За 11 лет войны наследники грушевского скоропадского винниченки махна не смогли запустить в серию ни крылатые, нм баллистические ракеты. Даже дальние БПЛА на поток не смогли! Минуточку, это технологии первой мировой войны!!!
Тотальная деиндустриализация 1990-х и бесхозяйственные дерибанщики-придурки во власти - дала свои плоды.
Клоуны, таксисты, воры-бандиты, крестьяне и сантехники не в состоянии построить современное эффективное государство.

Посему рынок киевский недвижимости медленно умирает.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 07:35

  Frant написав:Военно политическая ситуация на самостийной территории - все хуже.
За 11 лет войны наследники грушевского скоропадского винниченки махна не смогли запустить в серию ни крылатые, нм баллистические ракеты. Даже дальние БПЛА на поток не смогли! Минуточку, это технологии первой мировой войны!!!
Тотальная деиндустриализация 1990-х и бесхозяйственные дерибанщики-придурки во власти - дала свои плоды.
Клоуны, таксисты, воры-бандиты, крестьяне и сантехники не в состоянии построить современное эффективное государство.

Посему рынок киевский недвижимости медленно умирает.

Франте. Ти ГОНДОН.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 08:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:За 11 лет войны наследники грушевского скоропадского винниченки махна не смогли запустить в серию ни крылатые, нм баллистические ракеты. Даже дальние БПЛА на поток не смогли! Минуточку, это технологии первой мировой войны!!!

Ну якби балістика - це тільки кінець ІІ Світової війни (Фау-1, Фау-2). БПЛА ну максимум буря в пустелі - початок 1990.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 08:07

Для хтивого дідуся з Троєщини, любителя молодих розпусних дівок.

Це я дерибанив країну 34 роки???
Я повернув корупцію до рівня януковича???
Я знищив систему професійної і вищої освіти?!!
Я посадив в крісла міністрів - сантехніків, шоферів, клоунів і продавців???
Це я ремонтую дороги під час війни, замість виробництва ракет і БПЛА???

Петлюрівський вагончик часів директорії - чекає наступну порцію придуркуватих жадібних керманичів. Які вміють лише дерибанити і втрачати. Не здатні нічого створити.
Я пишу про це з 2023, а про непридатність керманичів керувати чимось більшим, ніж сільський клуб - з 2011.

Держава - це не сільський клуб, і не цирк. Проте, результат однаковий, що макарович, що кучма, що янукович, що пасічник, що шоколадник, що актор. Корупція і безгосподарність, безгосподарність і корупція. І найменша зарплата в Європі. Завжди!!

Замість нерухомості - купляйте крупи і тушонку і рибні консерви - 100% згодяться.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 30 тра, 2025 09:36, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 08:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

модери, вгамуйте хворого уйобка
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 08:30

Ккц, якби не розпад СРСР, ти працював би шофером чи ліфтьором чи торгував би кальсонами на ринку.

Тому твоя думка для мене нічого не варта.
Frant
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