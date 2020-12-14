|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 тра, 2025 13:00
Slon_Nosov написав: барабашов написав: Бетон написав:
Грейт, вид на днепр вторая линия, 48м2 75 куе. Продана
это ж без ремонта? А под пэвэо подразумевается(надеюсь) не бук или с300?
Хто вас попросив це дізнатись?
На салют краще їхати у голосіевський район або на лук'яновку. Цікаво, чи купують там квартири зараз...
На кого работаешь?)) Снимай усы, тебя раскрыли
Лично мне нравился звук двигателя гепарда на славутич. Его ощущали его жители сфинктером
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5044
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 371 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 28 тра, 2025 17:14
Бетон написав:
Цікаво, чи купують там квартири зараз...
[/quote]
да.
в прошлом году знакомая купила под аренду там квартиру и успешно сдает. На днях выбило окна.
Вчера у коллеги сделка прошла, продал там 3к белоруской
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1390
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:43
Панство, як відрізняється аренда бізнес від економа ?
Що я маю на увазі.
Наприклад два будинки поряд, але в одному аренда в 1.5 разів більша ніж аренда в іншому будинку.
Бачу по Вінниці.
Локація однакова, але в одному підземний паркінг та двір без машин. Панорамні вікна.
Аренда плюс 50 і більше ніж в економі.
Чи для Києва діє правило - місце, місце і знов місце.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2591
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3032 раз.
- Подякували: 431 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:50
Ты хочешь купить за фюрерские кредитные бизнес в Киеве или в Виннице?
Не забывай про ремонт. Он в бизнесе другой по иной цене и человек который может тебя прожевать и выплюнуть может его за срок аренды а то и за ночь с'амортизировать.
А мастера что поправляют(задорого) в жутком дефиците
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5106
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 357 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 тра, 2025 16:03
барабашов написав:
Ты хочешь купить за фюрерские кредитные бизнес в Киеве или в Виннице?
Не забывай про ремонт. Он в бизнесе другой по иной цене и человек который может тебя прожевать и выплюнуть может его за срок аренды а то и за ночь с'амортизировать.
А мастера что поправляют(задорого) в жутком дефиците
В Вінниці в мене стоїть на луні будинок бізнес класу.
Знімає IT
Політ норм.
Цікаво дізнатись хто в Києві здає бізнес клас якому 10 і більше років.
Чи люди постійно готові платити в рази більше ніж економ поряд ?
Можливо в Києві бізнем клас тільки в центрі, тому і ціна відповідна і переносити це на вінницькі реалії не має сенсу
?
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2591
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3032 раз.
- Подякували: 431 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 30 тра, 2025 16:49
Хомякоид написав: барабашов написав:
Ты хочешь купить за фюрерские кредитные бизнес в Киеве или в Виннице?
Не забывай про ремонт. Он в бизнесе другой по иной цене и человек который может тебя прожевать и выплюнуть может его за срок аренды а то и за ночь с'амортизировать.
А мастера что поправляют(задорого) в жутком дефиците
В Вінниці в мене стоїть на луні будинок бізнес класу.
Знімає IT
Політ норм.
Цікаво дізнатись хто в Києві здає бізнес клас якому 10 і більше років.
Чи люди постійно готові платити в рази більше ніж економ поряд ?
Можливо в Києві бізнем клас тільки в центрі, тому і ціна відповідна і переносити це на вінницькі реалії не має сенсу
?
Просто забей в гугол чем отличаются дома разных классов - метражом ,размером комнат, количеством квартир на этаже, качеством холла, обслуги - и возможно окажется что и там, и у тебя просто комфорт
Однушек в бизнесе практически нема, или они как 3К в экономе по 65-70метров
Вообще бизнес строили либо при Лёне-Андреиче, либо после он стоил на уровне Варшавы/Праги и поэтому мало кто его покупал тем более под аренду, а если брали - то метров 150-200 и не с видом в стену
У нас любят фуфло толкать под видом конфетки, так что думаю и в Виннице ваши дома не отличаются, разве что паркингами и внешним сайдингом
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5106
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 357 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25307
|16976592
|
|
|1380
|5978139
|
|
|3
|66376
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|