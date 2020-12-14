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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12314123151231612317
Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 13:00

  Slon_Nosov написав:
  барабашов написав:
  Бетон написав:Грейт, вид на днепр вторая линия, 48м2 75 куе. Продана

это ж без ремонта? :shock:
А под пэвэо подразумевается(надеюсь) не бук или с300?



Хто вас попросив це дізнатись? :lol:

На салют краще їхати у голосіевський район або на лук'яновку. Цікаво, чи купують там квартири зараз...

На кого работаешь?)) Снимай усы, тебя раскрыли
Лично мне нравился звук двигателя гепарда на славутич. Его ощущали его жители сфинктером
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 17:14

  Бетон написав: Цікаво, чи купують там квартири зараз...

[/quote]

да.
в прошлом году знакомая купила под аренду там квартиру и успешно сдает. На днях выбило окна.

Вчера у коллеги сделка прошла, продал там 3к белоруской
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Панство, як відрізняється аренда бізнес від економа ?
Що я маю на увазі.
Наприклад два будинки поряд, але в одному аренда в 1.5 разів більша ніж аренда в іншому будинку.
Бачу по Вінниці.
Локація однакова, але в одному підземний паркінг та двір без машин. Панорамні вікна.
Аренда плюс 50 і більше ніж в економі.
Чи для Києва діє правило - місце, місце і знов місце.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ты хочешь купить за фюрерские кредитные бизнес в Киеве или в Виннице?
Не забывай про ремонт. Он в бизнесе другой по иной цене и человек который может тебя прожевать и выплюнуть может его за срок аренды а то и за ночь с'амортизировать.
А мастера что поправляют(задорого) в жутком дефиците
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 16:03

  барабашов написав:Ты хочешь купить за фюрерские кредитные бизнес в Киеве или в Виннице?
Не забывай про ремонт. Он в бизнесе другой по иной цене и человек который может тебя прожевать и выплюнуть может его за срок аренды а то и за ночь с'амортизировать.
А мастера что поправляют(задорого) в жутком дефиците



В Вінниці в мене стоїть на луні будинок бізнес класу.
Знімає IT
Політ норм.
Цікаво дізнатись хто в Києві здає бізнес клас якому 10 і більше років.
Чи люди постійно готові платити в рази більше ніж економ поряд ?
Можливо в Києві бізнем клас тільки в центрі, тому і ціна відповідна і переносити це на вінницькі реалії не має сенсу :shock: ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 16:49

  Хомякоид написав:
  барабашов написав:Ты хочешь купить за фюрерские кредитные бизнес в Киеве или в Виннице?
Не забывай про ремонт. Он в бизнесе другой по иной цене и человек который может тебя прожевать и выплюнуть может его за срок аренды а то и за ночь с'амортизировать.
А мастера что поправляют(задорого) в жутком дефиците



В Вінниці в мене стоїть на луні будинок бізнес класу.
Знімає IT
Політ норм.
Цікаво дізнатись хто в Києві здає бізнес клас якому 10 і більше років.
Чи люди постійно готові платити в рази більше ніж економ поряд ?
Можливо в Києві бізнем клас тільки в центрі, тому і ціна відповідна і переносити це на вінницькі реалії не має сенсу :shock: ?

Просто забей в гугол чем отличаются дома разных классов - метражом ,размером комнат, количеством квартир на этаже, качеством холла, обслуги - и возможно окажется что и там, и у тебя просто комфорт
Однушек в бизнесе практически нема, или они как 3К в экономе по 65-70метров
Вообще бизнес строили либо при Лёне-Андреиче, либо после он стоил на уровне Варшавы/Праги и поэтому мало кто его покупал тем более под аренду, а если брали - то метров 150-200 и не с видом в стену
У нас любят фуфло толкать под видом конфетки, так что думаю и в Виннице ваши дома не отличаются, разве что паркингами и внешним сайдингом
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 18:05

  барабашов написав:
  Хомякоид написав:
  барабашов написав:Ты хочешь купить за фюрерские кредитные бизнес в Киеве или в Виннице?
Не забывай про ремонт. Он в бизнесе другой по иной цене и человек который может тебя прожевать и выплюнуть может его за срок аренды а то и за ночь с'амортизировать.
А мастера что поправляют(задорого) в жутком дефиците



В Вінниці в мене стоїть на луні будинок бізнес класу.
Знімає IT
Політ норм.
Цікаво дізнатись хто в Києві здає бізнес клас якому 10 і більше років.
Чи люди постійно готові платити в рази більше ніж економ поряд ?
Можливо в Києві бізнем клас тільки в центрі, тому і ціна відповідна і переносити це на вінницькі реалії не має сенсу :shock: ?

Просто забей в гугол чем отличаются дома разных классов - метражом ,размером комнат, количеством квартир на этаже, качеством холла, обслуги - и возможно окажется что и там, и у тебя просто комфорт
Однушек в бизнесе практически нема, или они как 3К в экономе по 65-70метров
Вообще бизнес строили либо при Лёне-Андреиче, либо после он стоил на уровне Варшавы/Праги и поэтому мало кто его покупал тем более под аренду, а если брали - то метров 150-200 и не с видом в стену
У нас любят фуфло толкать под видом конфетки, так что думаю и в Виннице ваши дома не отличаются, разве что паркингами и внешним сайдингом



Чітких кретерїв бізнесу не має, кожний трактує сегменти на свій лад.
Як на мене якщо однуха 65 і більшн метрів то це преміум.
Наприклвд Яр. град, явно вище ніж комфорт.
Однухи па 43 метрів.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sroc ... Xasdl.html

Найбільш як на мене підходить такий опис бізнес класу

На поверсі проектується до 8 квартир, оптимально – 4-6, висота стель – від 2,75 м, є 1 вантажопасажирський і 1 пасажирський ліфти. Квартирні двері розташовані по різні боки від ліфта або по колу. Це створює враження малої кількості сусідів на поверсі. Площа квартир в новобудовах бізнес-класу в середньому становить (кв. м): 45-70 – для однокімнатних; 65-90 – для двокімнатних; 90-140 – для трикімнатних.
Джерело: https://dom.ria.com/uk/articles/klassy- ... 87168.html © DIM.RIA.com™
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 18:21

  барабашов написав:Ты хочешь купить за фюрерские кредитные бизнес в Киеве или в Виннице?
Не забывай про ремонт. Он в бизнесе другой по иной цене и человек который может тебя прожевать и выплюнуть может его за срок аренды а то и за ночь с'амортизировать.
А мастера что поправляют(задорого) в жутком дефиците

Земляк , можешь как то не по... написать?, шо бы понять текст
Vadim_
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