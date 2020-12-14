Додано: П'ят 30 тра, 2025 16:49

Хомякоид написав: барабашов написав: Ты хочешь купить за фюрерские кредитные бизнес в Киеве или в Виннице?

Не забывай про ремонт. Он в бизнесе другой по иной цене и человек который может тебя прожевать и выплюнуть может его за срок аренды а то и за ночь с'амортизировать.

А мастера что поправляют(задорого) в жутком дефиците Ты хочешь купить за фюрерские кредитные бизнес в Киеве или в Виннице?Не забывай про ремонт. Он в бизнесе другой по иной цене и человек который может тебя прожевать и выплюнуть может его за срок аренды а то и за ночь с'амортизировать.А мастера что поправляют(задорого) в жутком дефиците





В Вінниці в мене стоїть на луні будинок бізнес класу.

Знімає IT

Політ норм.

Цікаво дізнатись хто в Києві здає бізнес клас якому 10 і більше років.

Чи люди постійно готові платити в рази більше ніж економ поряд ?

Можливо в Києві бізнем клас тільки в центрі, тому і ціна відповідна і переносити це на вінницькі реалії не має сенсу ? В Вінниці в мене стоїть на луні будинок бізнес класу.Знімає ITПоліт норм.Цікаво дізнатись хто в Києві здає бізнес клас якому 10 і більше років.Чи люди постійно готові платити в рази більше ніж економ поряд ?Можливо в Києві бізнем клас тільки в центрі, тому і ціна відповідна і переносити це на вінницькі реалії не має сенсу

Просто забей в гугол чем отличаются дома разных классов - метражом ,размером комнат, количеством квартир на этаже, качеством холла, обслуги - и возможно окажется что и там, и у тебя просто комфортОднушек в бизнесе практически нема, или они как 3К в экономе по 65-70метровВообще бизнес строили либо при Лёне-Андреиче, либо после он стоил на уровне Варшавы/Праги и поэтому мало кто его покупал тем более под аренду, а если брали - то метров 150-200 и не с видом в стенуУ нас любят фуфло толкать под видом конфетки, так что думаю и в Виннице ваши дома не отличаются, разве что паркингами и внешним сайдингом