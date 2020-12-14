Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Панство, як відрізняється аренда бізнес від економа ? Що я маю на увазі. Наприклад два будинки поряд, але в одному аренда в 1.5 разів більша ніж аренда в іншому будинку. Бачу по Вінниці. Локація однакова, але в одному підземний паркінг та двір без машин. Панорамні вікна. Аренда плюс 50 і більше ніж в економі. Чи для Києва діє правило - місце, місце і знов місце.
Ты хочешь купить за фюрерские кредитные бизнес в Киеве или в Виннице? Не забывай про ремонт. Он в бизнесе другой по иной цене и человек который может тебя прожевать и выплюнуть может его за срок аренды а то и за ночь с'амортизировать. А мастера что поправляют(задорого) в жутком дефиците
барабашов написав:Ты хочешь купить за фюрерские кредитные бизнес в Киеве или в Виннице? Не забывай про ремонт. Он в бизнесе другой по иной цене и человек который может тебя прожевать и выплюнуть может его за срок аренды а то и за ночь с'амортизировать. А мастера что поправляют(задорого) в жутком дефиците
В Вінниці в мене стоїть на луні будинок бізнес класу. Знімає IT Політ норм. Цікаво дізнатись хто в Києві здає бізнес клас якому 10 і більше років. Чи люди постійно готові платити в рази більше ніж економ поряд ? Можливо в Києві бізнем клас тільки в центрі, тому і ціна відповідна і переносити це на вінницькі реалії не має сенсу ?
барабашов написав:Ты хочешь купить за фюрерские кредитные бизнес в Киеве или в Виннице? Не забывай про ремонт. Он в бизнесе другой по иной цене и человек который может тебя прожевать и выплюнуть может его за срок аренды а то и за ночь с'амортизировать. А мастера что поправляют(задорого) в жутком дефиците
В Вінниці в мене стоїть на луні будинок бізнес класу. Знімає IT Політ норм. Цікаво дізнатись хто в Києві здає бізнес клас якому 10 і більше років. Чи люди постійно готові платити в рази більше ніж економ поряд ? Можливо в Києві бізнем клас тільки в центрі, тому і ціна відповідна і переносити це на вінницькі реалії не має сенсу ?
Просто забей в гугол чем отличаются дома разных классов - метражом ,размером комнат, количеством квартир на этаже, качеством холла, обслуги - и возможно окажется что и там, и у тебя просто комфорт Однушек в бизнесе практически нема, или они как 3К в экономе по 65-70метров Вообще бизнес строили либо при Лёне-Андреиче, либо после он стоил на уровне Варшавы/Праги и поэтому мало кто его покупал тем более под аренду, а если брали - то метров 150-200 и не с видом в стену У нас любят фуфло толкать под видом конфетки, так что думаю и в Виннице ваши дома не отличаются, разве что паркингами и внешним сайдингом
барабашов написав:Ты хочешь купить за фюрерские кредитные бизнес в Киеве или в Виннице? Не забывай про ремонт. Он в бизнесе другой по иной цене и человек который может тебя прожевать и выплюнуть может его за срок аренды а то и за ночь с'амортизировать. А мастера что поправляют(задорого) в жутком дефиците
В Вінниці в мене стоїть на луні будинок бізнес класу. Знімає IT Політ норм. Цікаво дізнатись хто в Києві здає бізнес клас якому 10 і більше років. Чи люди постійно готові платити в рази більше ніж економ поряд ? Можливо в Києві бізнем клас тільки в центрі, тому і ціна відповідна і переносити це на вінницькі реалії не має сенсу ?
Просто забей в гугол чем отличаются дома разных классов - метражом ,размером комнат, количеством квартир на этаже, качеством холла, обслуги - и возможно окажется что и там, и у тебя просто комфорт Однушек в бизнесе практически нема, или они как 3К в экономе по 65-70метров Вообще бизнес строили либо при Лёне-Андреиче, либо после он стоил на уровне Варшавы/Праги и поэтому мало кто его покупал тем более под аренду, а если брали - то метров 150-200 и не с видом в стену У нас любят фуфло толкать под видом конфетки, так что думаю и в Виннице ваши дома не отличаются, разве что паркингами и внешним сайдингом
барабашов написав:Ты хочешь купить за фюрерские кредитные бизнес в Киеве или в Виннице? Не забывай про ремонт. Он в бизнесе другой по иной цене и человек который может тебя прожевать и выплюнуть может его за срок аренды а то и за ночь с'амортизировать. А мастера что поправляют(задорого) в жутком дефиците
Земляк , можешь как то не по... написать?, шо бы понять текст