барабашов написав:

и человек который может тебя прожевать и выплюнуть может его за срок аренды а то и за ночь с'амортизировать.

Ты хочешь купить за фюрерские кредитные бизнес в Киеве или в Виннице?Не забывай про ремонт. Он в бизнесе другой по иной ценеА мастера что поправляют(задорого) в жутком дефиците