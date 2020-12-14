Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Ты хочешь купить за фюрерские кредитные бизнес в Киеве или в Виннице? Не забывай про ремонт. Он в бизнесе другой по иной цене и человек который может тебя прожевать и выплюнуть может его за срок аренды а то и за ночь с'амортизировать. А мастера что поправляют(задорого) в жутком дефиците
Земляк , можешь как то не по... написать?, шо бы понять текст
Покупаешь на Дзержинского 35, в О-2, Летуале или Амстердаме скромную квартирку по 2куе/метр. Сдаёшь таким перцам, которые на новом гелике с номерами "9999" или "7777" по пл.Шевченко пятаки крутят на агроунивере. Потом они там устраивают вечеринку или зачётный день рождения с салютом в комендатский час(не факт что через год после адекватного проживания, могут и на следующий день) Подсчитывешь прибыль от арендного бизнеса. Пытаешься дозвониться сбежавшим арендаторам и наказать их и рублём, и ремнём.