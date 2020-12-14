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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12315123161231712318
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 20:05

  Vadim_ написав:
  барабашов написав:Ты хочешь купить за фюрерские кредитные бизнес в Киеве или в Виннице?
Не забывай про ремонт. Он в бизнесе другой по иной цене и человек который может тебя прожевать и выплюнуть может его за срок аренды а то и за ночь с'амортизировать.
А мастера что поправляют(задорого) в жутком дефиците

Земляк , можешь как то не по... написать?, шо бы понять текст

Покупаешь на Дзержинского 35, в О-2, Летуале или Амстердаме скромную квартирку по 2куе/метр.
Сдаёшь таким перцам, которые на новом гелике с номерами "9999" или "7777" по пл.Шевченко пятаки крутят на агроунивере.
Потом они там устраивают вечеринку или зачётный день рождения с салютом в комендатский час(не факт что через год после адекватного проживания, могут и на следующий день)
Подсчитывешь прибыль от арендного бизнеса.
Пытаешься дозвониться сбежавшим арендаторам и наказать их и рублём, и ремнём.
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 20:29

  Бетон написав:Вот два дома рядом
Аренда будет отличаться раза в 3

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Действительно какая разница, на ланосе ехать или ренже. Они рядом, два куска жести


Ето понятно, тут екстремальній кейс.
А если два новостроя, один економ, второй бизнес.
Цена соответственно в 1.5 - 2 раза отличаеться.
Через 5 и больше лет так и будет разница в аренде ?
Хомякоид
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 20:34

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:Вот два дома рядом
Аренда будет отличаться раза в 3

Зображення Зображення

Действительно какая разница, на ланосе ехать или ренже. Они рядом, два куска жести


Ето понятно, тут екстремальній кейс.
А если два новостроя, один економ, второй бизнес.
Цена соответственно в 1.5 - 2 раза отличаеться.
Через 5 и больше лет так и будет разница в аренде ?

Можно стоимость айФона и какого-то Ксяоми на вторичке сравнить...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 20:53

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Вот два дома рядом
Аренда будет отличаться раза в 3

Зображення Зображення

Действительно какая разница, на ланосе ехать или ренже. Они рядом, два куска жести

как заработал ?:

Продав чужий комбайн
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 09:10

До війни - населення України щорічно зменшувалось на 200 000 чоловік.
Зараз депопуляцій процеси пришвидшились, тому що укро-чиновникам допомагає російська армія. Їх мета - повний демонтаж української держави.

Передайте хто небудь, зеленим керманичам і міністрам,, про існування балістичних і крилатих ракет. Якщо вони не хочуть повністю програти війну, ці недалекі людішки. Схоже, вони не знають. Укр-ыліта родом з середини 19 століття, і мислить категоріями 19-го століття.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 09:34

  Хомякоид написав:Панство, як відрізняється аренда бізнес від економа ?
Що я маю на увазі.
Наприклад два будинки поряд, але в одному аренда в 1.5 разів більша ніж аренда в іншому будинку.
Бачу по Вінниці.
Локація однакова, але в одному підземний паркінг та двір без машин. Панорамні вікна.
Аренда плюс 50 і більше ніж в економі.
Чи для Києва діє правило - місце, місце і знов місце.

Состояние дома , придомовой , ремонт и мебель с техникой не могут не стоить в 4-ре раза дороже чем обоссаный двуногими и четвероногими животными подъезд с ремонтом квартиры от застройщика "Домостроительный комбинат 2-го съезда КПСС" ,даже если эти дома окна в окна расположены.
Vadim_
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