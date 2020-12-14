Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Ты хочешь купить за фюрерские кредитные бизнес в Киеве или в Виннице? Не забывай про ремонт. Он в бизнесе другой по иной цене и человек который может тебя прожевать и выплюнуть может его за срок аренды а то и за ночь с'амортизировать. А мастера что поправляют(задорого) в жутком дефиците
Земляк , можешь как то не по... написать?, шо бы понять текст
Покупаешь на Дзержинского 35, в О-2, Летуале или Амстердаме скромную квартирку по 2куе/метр. Сдаёшь таким перцам, которые на новом гелике с номерами "9999" или "7777" по пл.Шевченко пятаки крутят на агроунивере. Потом они там устраивают вечеринку или зачётный день рождения с салютом в комендатский час(не факт что через год после адекватного проживания, могут и на следующий день) Подсчитывешь прибыль от арендного бизнеса. Пытаешься дозвониться сбежавшим арендаторам и наказать их и рублём, и ремнём.
Хомякоид написав:Панство, як відрізняється аренда бізнес від економа ? Що я маю на увазі. Наприклад два будинки поряд, але в одному аренда в 1.5 разів більша ніж аренда в іншому будинку. Бачу по Вінниці. Локація однакова, але в одному підземний паркінг та двір без машин. Панорамні вікна. Аренда плюс 50 і більше ніж в економі. Чи для Києва діє правило - місце, місце і знов місце.
Состояние дома , придомовой , ремонт и мебель с техникой не могут не стоить в 4-ре раза дороже чем обоссаный двуногими и четвероногими животными подъезд с ремонтом квартиры от застройщика "Домостроительный комбинат 2-го съезда КПСС" ,даже если эти дома окна в окна расположены.
Хомякоид написав:Панство, як відрізняється аренда бізнес від економа ? Що я маю на увазі. Наприклад два будинки поряд, але в одному аренда в 1.5 разів більша ніж аренда в іншому будинку. Бачу по Вінниці. Локація однакова, але в одному підземний паркінг та двір без машин. Панорамні вікна. Аренда плюс 50 і більше ніж в економі. Чи для Києва діє правило - місце, місце і знов місце.
До війни я публікував поточні індекси співвідношення ціни купівлі та оренди Лохо/Шлако МОПів
Хомякоид написав:Панство, як відрізняється аренда бізнес від економа ? Що я маю на увазі. Наприклад два будинки поряд, але в одному аренда в 1.5 разів більша ніж аренда в іншому будинку. Бачу по Вінниці. Локація однакова, але в одному підземний паркінг та двір без машин. Панорамні вікна. Аренда плюс 50 і більше ніж в економі. Чи для Києва діє правило - місце, місце і знов місце.
До війни я публікував поточні індекси співвідношення ціни купівлі та оренди Лохо/Шлако МОПів
Бетон написав:Вот два дома рядом Аренда будет отличаться раза в 3
Действительно какая разница, на ланосе ехать или ренже. Они рядом, два куска жести
Ето понятно, тут екстремальній кейс. А если два новостроя, один економ, второй бизнес. Цена соответственно в 1.5 - 2 раза отличаеться. Через 5 и больше лет так и будет разница в аренде ?
Давайте на личном примере. Квартира сдаётся посольству в ярграде. За 3 куе. Перечень требований: спуск в убежище, вентиляция, ванна и отдельно душ, охрана круглосуточно, спуск в паркинг и прочее. Соседняя сталинка аренда штука. Вот и всё
К примеру, есть жк с мойкой лап собакам в холле, переговорной. Соседи, в конце концов, безопасность, новые коммуникации, паркинг, сигнализация, элементы умного дома, лифты, системы доступа и т.д.
Печерские липки до сих пор в тренде. Бульвар фонтанов и прочее.