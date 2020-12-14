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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12316123171231812319
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 06:44

барабашов


не типичный арендатор бизнеса в столице. А тот перец, что с собакой начал прыгать на ССОшника-долбодятла в НЛ, и прокуроры, устроившие перестрелку там же в ресторане - типичные.


Скільки і в якому сегменті київського РН у дописувача обʼєктів в оренді, щоб робити висновки по типовості?
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 07:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Ну так и цена сталинки(метров 80?) и прелести в ЯГ(метров 110?) различается тоже втрое минимум, а тои вчетверо.
И потом посольство как бы не типичный арендатор бизнеса в столице. А тот перец, что с собакой начал прыгать на ССОшника-долбодятла в НЛ, и прокуроры, устроившие перестрелку там же в ресторане - типичные.
а термін придатності звичайного «класичного» ремонту в сталінці і гостромодних інстаграмних виєбонів в бізнесі відрізняються на порядок
в сталінці раз на 5-7 років стіни і двері перекрасив, паркет перекрив, ну фасади на кухні при необхідності замінив і вперед, а модняво-інстаграмний ремонт в бізнесі через цей період часу крім того що зазнає природнього зносу, так ще й морально застаріє і буде викликати у грошовитих естетів лише презирливі посмішки
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