барабашов написав:Ну так и цена сталинки(метров 80?) и прелести в ЯГ(метров 110?) различается тоже втрое минимум, а тои вчетверо.
И потом посольство как бы не типичный арендатор бизнеса в столице. А тот перец, что с собакой начал прыгать на ССОшника-долбодятла в НЛ, и прокуроры, устроившие перестрелку там же в ресторане - типичные.
а термін придатності звичайного «класичного» ремонту в сталінці і гостромодних інстаграмних виєбонів в бізнесі відрізняються на порядок
в сталінці раз на 5-7 років стіни і двері перекрасив, паркет перекрив, ну фасади на кухні при необхідності замінив і вперед, а модняво-інстаграмний ремонт в бізнесі через цей період часу крім того що зазнає природнього зносу, так ще й морально застаріє і буде викликати у грошовитих естетів лише презирливі посмішки