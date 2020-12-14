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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 чер, 2025 07:43
барабашов написав:Ну так и цена сталинки(метров 80?) и прелести в ЯГ(метров 110?) различается тоже втрое минимум, а тои вчетверо.
И потом посольство как бы не типичный арендатор бизнеса в столице. А тот перец, что с собакой начал прыгать на ССОшника-долбодятла в НЛ, и прокуроры, устроившие перестрелку там же в ресторане - типичные.
а термін придатності звичайного «класичного» ремонту в сталінці і гостромодних інстаграмних виєбонів в бізнесі відрізняються си не на порядок
в сталінці раз на 5-7 років стіни і двері перекрасив, паркет перекрив, ну фасади на кухні при необхідності замінив і вперед, а модняво-інстаграмний ремонт в бізнесі через цей період часу крім того що зазнає природнього зносу, так ще й морально застаріє і буде викликати у грошовитих естетів лише презирливі посмішки
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 01 чер, 2025 08:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 01 чер, 2025 07:57
kingkongovets
Я ж и говорю, что в бизнесе выхлоп слаб кроме отдельных фартовых случаев.
Плюс теоретический вандализм на много аренд от эмбицилов временно схвативших бога за яйца.
На улице они своими авто(и поведением на дороге) всегда цепляются за глаза, должны ж они где то жить и не на виду у окружающих вести себя ещё хуже?
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Додано: Нед 01 чер, 2025 08:06
барабашов написав:kingkongovets
Я ж и говорю, что в бизнесе выхлоп слаб кроме отдельных фартовых случаев.
Плюс теоретический вандализм на много аренд от эмбицилов временно схвативших бога за яйца.
На улице они своими авто(и поведением на дороге) всегда цепляются за глаза, должны ж они где то жить и не на виду у окружающих вести себя ещё хуже?
бетон просто не рахує свою роботу як прораба, дизайнера, конструктора і підприємця, та й послуги своїх робітників рахує по «вхідних» цінах - це як мінімум некоректно
ну і його схема, коли обʼєкти продаються ще до того як встигнуть ушататись і застаріти а на заміну їм постійно купуються нові звичайно шикарно виглядає на словах і може добре продаватись на тематичних тренінгах, але в українських нестабільних реаліях з постійно невизначеним майбутнім це лише красива казка
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Додано: Нед 01 чер, 2025 09:12
барабашов написав:kingkongovets
Я ж и говорю, что в бизнесе выхлоп слаб кроме отдельных фартовых случаев.
Плюс теоретический вандализм на много аренд от эмбицилов временно схвативших бога за яйца.
На улице они своими авто(и поведением на дороге) всегда цепляются за глаза, должны ж они где то жить и не на виду у окружающих вести себя ещё хуже?
Тому краще депозити чи облігацііі
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