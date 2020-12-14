RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12316123171231812319
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 07:43

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Ну так и цена сталинки(метров 80?) и прелести в ЯГ(метров 110?) различается тоже втрое минимум, а тои вчетверо.
И потом посольство как бы не типичный арендатор бизнеса в столице. А тот перец, что с собакой начал прыгать на ССОшника-долбодятла в НЛ, и прокуроры, устроившие перестрелку там же в ресторане - типичные.
а термін придатності звичайного «класичного» ремонту в сталінці і гостромодних інстаграмних виєбонів в бізнесі відрізняються си не на порядок
в сталінці раз на 5-7 років стіни і двері перекрасив, паркет перекрив, ну фасади на кухні при необхідності замінив і вперед, а модняво-інстаграмний ремонт в бізнесі через цей період часу крім того що зазнає природнього зносу, так ще й морально застаріє і буде викликати у грошовитих естетів лише презирливі посмішки
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 01 чер, 2025 08:00, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11636
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2715 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 07:57

kingkongovets
Я ж и говорю, что в бизнесе выхлоп слаб кроме отдельных фартовых случаев.
Плюс теоретический вандализм на много аренд от эмбицилов временно схвативших бога за яйца.
На улице они своими авто(и поведением на дороге) всегда цепляются за глаза, должны ж они где то жить и не на виду у окружающих вести себя ещё хуже?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5116
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 08:06

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:kingkongovets
Я ж и говорю, что в бизнесе выхлоп слаб кроме отдельных фартовых случаев.
Плюс теоретический вандализм на много аренд от эмбицилов временно схвативших бога за яйца.
На улице они своими авто(и поведением на дороге) всегда цепляются за глаза, должны ж они где то жить и не на виду у окружающих вести себя ещё хуже?
бетон просто не рахує свою роботу як прораба, дизайнера, конструктора і підприємця, та й послуги своїх робітників рахує по «вхідних» цінах - це як мінімум некоректно
ну і його схема, коли обʼєкти продаються ще до того як встигнуть ушататись і застаріти а на заміну їм постійно купуються нові звичайно шикарно виглядає на словах і може добре продаватись на тематичних тренінгах, але в українських нестабільних реаліях з постійно невизначеним майбутнім це лише красива казка
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11636
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2715 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 09:12

  барабашов написав:kingkongovets
Я ж и говорю, что в бизнесе выхлоп слаб кроме отдельных фартовых случаев.
Плюс теоретический вандализм на много аренд от эмбицилов временно схвативших бога за яйца.
На улице они своими авто(и поведением на дороге) всегда цепляются за глаза, должны ж они где то жить и не на виду у окружающих вести себя ещё хуже?

Тому краще депозити чи облігацііі
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10294
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 12:03

как выкинуть 85 тысяч

Зображення

очередной пример как с помощью рыла потерять 85 куе., а вернее 95 куе с комиссией и налогами
вот это вот чудо, называемое риелтором хвастается тем, что купило страшную квартиру, хлам с ремонтом в стиле 90, страшной фиолетовой подсветкой, кроватью с рынка и плазмой 80-х, который ещё до покупки потеряет в цене и сдало за самую низкую стоимость в комплексе
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5051
З нами з: 17.12.22
Подякував: 187 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 12:17

  Бетон написав:Зображення

очередной пример как с помощью рыла потерять 85 куе., а вернее 95 куе с комиссией и налогами
вот это вот чудо, называемое риелтором хвастается тем, что купило страшную квартиру, хлам с ремонтом в стиле 90, страшной фиолетовой подсветкой, кроватью с рынка и плазмой 80-х, который ещё до покупки потеряет в цене и сдало за самую низкую стоимость в комплексе

Який метраж?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10294
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 12:22

  Investor_K написав:
  Бетон написав:Зображення

очередной пример как с помощью рыла потерять 85 куе., а вернее 95 куе с комиссией и налогами
вот это вот чудо, называемое риелтором хвастается тем, что купило страшную квартиру, хлам с ремонтом в стиле 90, страшной фиолетовой подсветкой, кроватью с рынка и плазмой 80-х, который ещё до покупки потеряет в цене и сдало за самую низкую стоимость в комплексе

Який метраж?

ви лякаєте. від вас не знаєш, яке неочікуване питання буде наступним

там метраж 1к 42..45 м2
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5051
З нами з: 17.12.22
Подякував: 187 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 18:28

  Бетон написав:Зображення

очередной пример как с помощью рыла потерять 85 куе., а вернее 95 куе с комиссией и налогами
вот это вот чудо, называемое риелтором хвастается тем, что купило страшную квартиру, хлам с ремонтом в стиле 90, страшной фиолетовой подсветкой, кроватью с рынка и плазмой 80-х, который ещё до покупки потеряет в цене и сдало за самую низкую стоимость в комплексе

А скільки Вам років, якщо не секрет, що для Вас це ремонт 90-х і плазма 80-х?
P.S. Підсвітка стрьомна, але її можна й не вмикати
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2029
З нами з: 09.08.15
Подякував: 619 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12316123171231812319
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2529, 2530, 2531
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25307 16980257
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 тра, 2025 13:20
Vadim_
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 5995103
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 66607
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8660)
01.06.2025 17:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.