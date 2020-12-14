Бетон написав:Natt написав:Бетон написав:
очередной пример как с помощью рыла потерять 85 куе., а вернее 95 куе с комиссией и налогами
вот это вот чудо, называемое риелтором хвастается тем, что купило страшную квартиру, хлам с ремонтом в стиле 90, страшной фиолетовой подсветкой, кроватью с рынка и плазмой 80-х, который ещё до покупки потеряет в цене и сдало за самую низкую стоимость в комплексе
А скільки Вам років, якщо не секрет, що для Вас це ремонт 90-х і плазма 80-х?
P.S. Підсвітка стрьомна, але її можна й не вмикати
У меня генетическая память.
Можно не только не вмыкать пидсвитку, а купыть нормальну квартиру, яка буде в тренді. А взагалі не сунути ніс в нерухомість, якщо в ній не розбираються взагалі
Є аналогічні квартири, які сдані на 30% дорожче і три роки будуть рости в ціні, тому що зроблені людьми, які тямлять в своїй справі
Пан Бетон
Первые прототипы "плазмы", на массивах светодиодов кстати, появились в Японии и США в конце 80х.
Лично читал про эти изыски в "Техника - молодёжи"
Цена "плазмы" в 37" в 2001 году была как неплохая квартира у нас в прицентралье, 91-92кгрн по курсу 5,40
После появления смартфонов и айпонов все "плазмы" пропали из продажи.
В 2007 я купил уже ЖК SONY "BRAVIA" и "SHARP"
PIONEER-ы и NEC-и я покупал ранее.
И там шёл к ним именно блок приёма сигнала от кабельного и видеоплеера с компом.