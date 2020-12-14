Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
очередной пример как с помощью рыла потерять 85 куе., а вернее 95 куе с комиссией и налогами вот это вот чудо, называемое риелтором хвастается тем, что купило страшную квартиру, хлам с ремонтом в стиле 90, страшной фиолетовой подсветкой, кроватью с рынка и плазмой 80-х, который ещё до покупки потеряет в цене и сдало за самую низкую стоимость в комплексе
А скільки Вам років, якщо не секрет, що для Вас це ремонт 90-х і плазма 80-х? P.S. Підсвітка стрьомна, але її можна й не вмикати
У меня генетическая память. Можно не только не вмыкать пидсвитку, а купыть нормальну квартиру, яка буде в тренді. А взагалі не сунути ніс в нерухомість, якщо в ній не розбираються взагалі Є аналогічні квартири, які сдані на 30% дорожче і три роки будуть рости в ціні, тому що зроблені людьми, які тямлять в своїй справі
Пан Бетон Первые прототипы "плазмы", на массивах светодиодов кстати, появились в Японии и США в конце 80х. Лично читал про эти изыски в "Техника - молодёжи" Цена "плазмы" в 37" в 2001 году была как неплохая квартира у нас в прицентралье, 91-92кгрн по курсу 5,40 После появления смартфонов и айпонов все "плазмы" пропали из продажи. В 2007 я купил уже ЖК SONY "BRAVIA" и "SHARP" PIONEER-ы и NEC-и я покупал ранее. И там шёл к ним именно блок приёма сигнала от кабельного и видеоплеера с компом.
Ситуація в норм країнах, з норм керівництвом, а не з бесхозяйствєнними придурками деоибанщиками:
"В Іспанії планують запровадити новий податок на житло для туристів
Іспанська влада запропонувала ввести ПДВ у розмірі 21% на короткострокову оренду житла, зокрема через сервіси як Airbnb. Цей податок удвічі перевищує діючий для готелів (10%) і може суттєво підвищити вартість туристичного проживання.
Метою ініціативи є боротьба з житловою кризою. Частка туристичного житла стрімко зростає, витісняючи доступне житло для місцевих мешканців. Законопроєкт уже викликав суперечки серед гравців ринку."