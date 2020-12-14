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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12317123181231912320
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 23:23

  Бетон написав:
  Natt написав:
  Бетон написав:Зображення

очередной пример как с помощью рыла потерять 85 куе., а вернее 95 куе с комиссией и налогами
вот это вот чудо, называемое риелтором хвастается тем, что купило страшную квартиру, хлам с ремонтом в стиле 90, страшной фиолетовой подсветкой, кроватью с рынка и плазмой 80-х, который ещё до покупки потеряет в цене и сдало за самую низкую стоимость в комплексе

А скільки Вам років, якщо не секрет, що для Вас це ремонт 90-х і плазма 80-х?
P.S. Підсвітка стрьомна, але її можна й не вмикати

У меня генетическая память.
Можно не только не вмыкать пидсвитку, а купыть нормальну квартиру, яка буде в тренді. А взагалі не сунути ніс в нерухомість, якщо в ній не розбираються взагалі
Є аналогічні квартири, які сдані на 30% дорожче і три роки будуть рости в ціні, тому що зроблені людьми, які тямлять в своїй справі

Пан Бетон
Первые прототипы "плазмы", на массивах светодиодов кстати, появились в Японии и США в конце 80х.
Лично читал про эти изыски в "Техника - молодёжи"
Цена "плазмы" в 37" в 2001 году была как неплохая квартира у нас в прицентралье, 91-92кгрн по курсу 5,40
После появления смартфонов и айпонов все "плазмы" пропали из продажи.
В 2007 я купил уже ЖК SONY "BRAVIA" и "SHARP"
PIONEER-ы и NEC-и я покупал ранее.
И там шёл к ним именно блок приёма сигнала от кабельного и видеоплеера с компом.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 06:19

Ситуація в норм країнах, з норм керівництвом, а не з бесхозяйствєнними придурками деоибанщиками:

"В Іспанії планують запровадити новий податок на житло для туристів

Іспанська влада запропонувала ввести ПДВ у розмірі 21% на короткострокову оренду житла, зокрема через сервіси як Airbnb. Цей податок удвічі перевищує діючий для готелів (10%) і може суттєво підвищити вартість туристичного проживання.

Метою ініціативи є боротьба з житловою кризою. Частка туристичного житла стрімко зростає, витісняючи доступне житло для місцевих мешканців. Законопроєкт уже викликав суперечки серед гравців ринку."
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 07:19

Основне падінням цін КРЖН відбудеться після моменту, коли крєпкіє бесхозяйствєнніки, міністри-сантехніки, таксисти-професори дерибанних наук, пшоняні олігархі, корабельні сосни - сядуть в петлюрівській вагончик і здриснуть з країни, яку вони роздерибанили в нуль, до стану 1913 року. В Європі Америці pridurki працевлаштуються прибиральниками, цирковими клоунами, таксистами, охоронниками.

Горе побежденным!

Даже не верится, что в 1991 была огромная страна, 52 млн чел, квалифицированные рабочие, грамотные инженеры. Можно было сделать вторую Францию или Италию.
Но уроды все просрали, в нуль.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 07:50

  Frant написав:Ситуація в норм країнах, з норм керівництвом, а не з бесхозяйствєнними придурками деоибанщиками:

"В Іспанії планують запровадити новий податок на житло для туристів

Іспанська влада запропонувала ввести ПДВ у розмірі 21% на короткострокову оренду житла, зокрема через сервіси як Airbnb. Цей податок удвічі перевищує діючий для готелів (10%) і може суттєво підвищити вартість туристичного проживання.

Метою ініціативи є боротьба з житловою кризою. Частка туристичного житла стрімко зростає, витісняючи доступне житло для місцевих мешканців. Законопроєкт уже викликав суперечки серед гравців ринку."

Так в Іспанії на хвилі ейфорії від вступу в ЄС нафігачили того житла, майже як Доля у Львові. Чи сільська гопота хоче по фешенебельних містах типа Барселони жити, а через туристів їм дорого?! 😎
Bolt
 
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