Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
очередной пример как с помощью рыла потерять 85 куе., а вернее 95 куе с комиссией и налогами вот это вот чудо, называемое риелтором хвастается тем, что купило страшную квартиру, хлам с ремонтом в стиле 90, страшной фиолетовой подсветкой, кроватью с рынка и плазмой 80-х, который ещё до покупки потеряет в цене и сдало за самую низкую стоимость в комплексе
А скільки Вам років, якщо не секрет, що для Вас це ремонт 90-х і плазма 80-х? P.S. Підсвітка стрьомна, але її можна й не вмикати
У меня генетическая память. Можно не только не вмыкать пидсвитку, а купыть нормальну квартиру, яка буде в тренді. А взагалі не сунути ніс в нерухомість, якщо в ній не розбираються взагалі Є аналогічні квартири, які сдані на 30% дорожче і три роки будуть рости в ціні, тому що зроблені людьми, які тямлять в своїй справі
Пан Бетон Первые прототипы "плазмы", на массивах светодиодов кстати, появились в Японии и США в конце 80х. Лично читал про эти изыски в "Техника - молодёжи" Цена "плазмы" в 37" в 2001 году была как неплохая квартира у нас в прицентралье, 91-92кгрн по курсу 5,40 После появления смартфонов и айпонов все "плазмы" пропали из продажи. В 2007 я купил уже ЖК SONY "BRAVIA" и "SHARP" PIONEER-ы и NEC-и я покупал ранее. И там шёл к ним именно блок приёма сигнала от кабельного и видеоплеера с компом.
Ситуація в норм країнах, з норм керівництвом, а не з бесхозяйствєнними придурками деоибанщиками:
"В Іспанії планують запровадити новий податок на житло для туристів
Іспанська влада запропонувала ввести ПДВ у розмірі 21% на короткострокову оренду житла, зокрема через сервіси як Airbnb. Цей податок удвічі перевищує діючий для готелів (10%) і може суттєво підвищити вартість туристичного проживання.
Метою ініціативи є боротьба з житловою кризою. Частка туристичного житла стрімко зростає, витісняючи доступне житло для місцевих мешканців. Законопроєкт уже викликав суперечки серед гравців ринку."
Основне падінням цін КРЖН відбудеться після моменту, коли крєпкіє бесхозяйствєнніки, міністри-сантехніки, таксисти-професори дерибанних наук, пшоняні олігархі, корабельні сосни - сядуть в петлюрівській вагончик і здриснуть з країни, яку вони роздерибанили в нуль, до стану 1913 року. В Європі Америці pridurki працевлаштуються прибиральниками, цирковими клоунами, таксистами, охоронниками.
Горе побежденным!
Даже не верится, что в 1991 была огромная страна, 52 млн чел, квалифицированные рабочие, грамотные инженеры. Можно было сделать вторую Францию или Италию. Но уроды все просрали, в нуль.
Frant написав:Ситуація в норм країнах, з норм керівництвом, а не з бесхозяйствєнними придурками деоибанщиками:
"В Іспанії планують запровадити новий податок на житло для туристів
Іспанська влада запропонувала ввести ПДВ у розмірі 21% на короткострокову оренду житла, зокрема через сервіси як Airbnb. Цей податок удвічі перевищує діючий для готелів (10%) і може суттєво підвищити вартість туристичного проживання.
Метою ініціативи є боротьба з житловою кризою. Частка туристичного житла стрімко зростає, витісняючи доступне житло для місцевих мешканців. Законопроєкт уже викликав суперечки серед гравців ринку."
Так в Іспанії на хвилі ейфорії від вступу в ЄС нафігачили того житла, майже як Доля у Львові. Чи сільська гопота хоче по фешенебельних містах типа Барселони жити, а через туристів їм дорого?! 😎