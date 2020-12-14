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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12317123181231912320
Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 23:23

  Бетон написав:
  Natt написав:
  Бетон написав:Зображення

очередной пример как с помощью рыла потерять 85 куе., а вернее 95 куе с комиссией и налогами
вот это вот чудо, называемое риелтором хвастается тем, что купило страшную квартиру, хлам с ремонтом в стиле 90, страшной фиолетовой подсветкой, кроватью с рынка и плазмой 80-х, который ещё до покупки потеряет в цене и сдало за самую низкую стоимость в комплексе

А скільки Вам років, якщо не секрет, що для Вас це ремонт 90-х і плазма 80-х?
P.S. Підсвітка стрьомна, але її можна й не вмикати

У меня генетическая память.
Можно не только не вмыкать пидсвитку, а купыть нормальну квартиру, яка буде в тренді. А взагалі не сунути ніс в нерухомість, якщо в ній не розбираються взагалі
Є аналогічні квартири, які сдані на 30% дорожче і три роки будуть рости в ціні, тому що зроблені людьми, які тямлять в своїй справі

Пан Бетон
Первые прототипы "плазмы", на массивах светодиодов кстати, появились в Японии и США в конце 80х.
Лично читал про эти изыски в "Техника - молодёжи"
Цена "плазмы" в 37" в 2001 году была как неплохая квартира у нас в прицентралье, 91-92кгрн по курсу 5,40
После появления смартфонов и айпонов все "плазмы" пропали из продажи.
В 2007 я купил уже ЖК SONY "BRAVIA" и "SHARP"
PIONEER-ы и NEC-и я покупал ранее.
И там шёл к ним именно блок приёма сигнала от кабельного и видеоплеера с компом.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 09:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

хронікі ніщеброда
минулий тиждень без змін. тиша і униніє. 1 варік норм випав за 28к, але перегляд папіжже, бо власник ще не приїхав.
а так "під ремонт" за 28-30к, і не беруть в принципі.
тому ринок бомжсегменту можна сказати "неактивний"
boshetyn
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 09:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

boshetyn написав:.
тому ринок бомжсегменту можна сказати "неактивний"


дивлячись на вашу і ваших колег активність і готовність щось купити - більш ніж активний
ось тільки довгоочікуваної шари все нема і нема)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 10:01

  kingkongovets написав:
boshetyn написав:.
тому ринок бомжсегменту можна сказати "неактивний"


дивлячись на вашу і ваших колег активність і готовність щось купити - більш ніж активний
ось тільки довгоочікуваної шари все нема і нема)


що у вашому понятті "шара"?

є канонічна цифра в 7%+ річних по аренді (по версії АІ та брата моєї сусідки)

тому навіть при наявності 33к умовний інвестор не побіжить купляти шопопало для здачі за 8к грн.

тому і чекаємо. або росту аренди, або падіння вартості халуп.



обєктивно я не бачу передумов для росту ні аренди, ні продажу. сегмент зубожіння сидить на зарплатах по 15-20к грн.


в лухарі - там своя атмосфера. тємкі-схємкі-кріпта-абаронка. я там не експерт :)
boshetyn
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 10:27

  Frant написав:Ціна оренди буде падати.
Оренда тримається за рахунок біженців.

Інакше були би вікна, забиті дошками.



так вже є просадка. осінню минулого року гатили 9к за гостінку і не було варіантів практично.
зараз вибір шикарний. і ставлять по ціні 9500, але поступово зливають до 8-8.5
але це сталіца, тому тут попит буде завжди. питання в ціні. тому забиті дошками вікна - то поки реалії прикордонно-прифронтових місцин

цікаво буде побачити вартість квартир після відкриття кордонів...


ПС. у мене є і особисті мотиви на купівлю саме зараз. і це не просто вкладання бабла в бетон.... тому 50\50 . інвестиція\особисті мотиви
boshetyn
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 10:51

boshetyn
Вы о каком метраже квартиры всё время пишете? Ну та что должна давать 8кгрн при максимальной цене входа 33куе.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 10:53

  барабашов написав:boshetyn
Вы о каком метраже квартиры всё время пишете? Ну та что должна давать 8кгрн при максимальной цене входа 33куе.


яж писав. бомж сегмент.
гостінки. 20-22-27м2
boshetyn
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 11:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

boshetyn написав:що у вашому понятті "шара"?


на сьогодні це реальна безпроблемна однушка дешевша 35кS
а ваші підрахунки рентабельності тут нічого не вирішують
kingkongovets
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