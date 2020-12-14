Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
очередной пример как с помощью рыла потерять 85 куе., а вернее 95 куе с комиссией и налогами вот это вот чудо, называемое риелтором хвастается тем, что купило страшную квартиру, хлам с ремонтом в стиле 90, страшной фиолетовой подсветкой, кроватью с рынка и плазмой 80-х, который ещё до покупки потеряет в цене и сдало за самую низкую стоимость в комплексе
А скільки Вам років, якщо не секрет, що для Вас це ремонт 90-х і плазма 80-х? P.S. Підсвітка стрьомна, але її можна й не вмикати
У меня генетическая память. Можно не только не вмыкать пидсвитку, а купыть нормальну квартиру, яка буде в тренді. А взагалі не сунути ніс в нерухомість, якщо в ній не розбираються взагалі Є аналогічні квартири, які сдані на 30% дорожче і три роки будуть рости в ціні, тому що зроблені людьми, які тямлять в своїй справі
Пан Бетон Первые прототипы "плазмы", на массивах светодиодов кстати, появились в Японии и США в конце 80х. Лично читал про эти изыски в "Техника - молодёжи" Цена "плазмы" в 37" в 2001 году была как неплохая квартира у нас в прицентралье, 91-92кгрн по курсу 5,40 После появления смартфонов и айпонов все "плазмы" пропали из продажи. В 2007 я купил уже ЖК SONY "BRAVIA" и "SHARP" PIONEER-ы и NEC-и я покупал ранее. И там шёл к ним именно блок приёма сигнала от кабельного и видеоплеера с компом.
хронікі ніщеброда минулий тиждень без змін. тиша і униніє. 1 варік норм випав за 28к, але перегляд папіжже, бо власник ще не приїхав. а так "під ремонт" за 28-30к, і не беруть в принципі. тому ринок бомжсегменту можна сказати "неактивний"
Frant написав:Ціна оренди буде падати. Оренда тримається за рахунок біженців.
Інакше були би вікна, забиті дошками.
так вже є просадка. осінню минулого року гатили 9к за гостінку і не було варіантів практично. зараз вибір шикарний. і ставлять по ціні 9500, але поступово зливають до 8-8.5 але це сталіца, тому тут попит буде завжди. питання в ціні. тому забиті дошками вікна - то поки реалії прикордонно-прифронтових місцин
цікаво буде побачити вартість квартир після відкриття кордонів...
ПС. у мене є і особисті мотиви на купівлю саме зараз. і це не просто вкладання бабла в бетон.... тому 50\50 . інвестиція\особисті мотиви