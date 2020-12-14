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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1231812319123201232112322>
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 09:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

хронікі ніщеброда
минулий тиждень без змін. тиша і униніє. 1 варік норм випав за 28к, але перегляд папіжже, бо власник ще не приїхав.
а так "під ремонт" за 28-30к, і не беруть в принципі.
тому ринок бомжсегменту можна сказати "неактивний"
boshetyn
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 09:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

boshetyn написав:.
тому ринок бомжсегменту можна сказати "неактивний"


дивлячись на вашу і ваших колег активність і готовність щось купити - більш ніж активний
ось тільки довгоочікуваної шари все нема і нема)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 10:01

  kingkongovets написав:
boshetyn написав:.
тому ринок бомжсегменту можна сказати "неактивний"


дивлячись на вашу і ваших колег активність і готовність щось купити - більш ніж активний
ось тільки довгоочікуваної шари все нема і нема)


що у вашому понятті "шара"?

є канонічна цифра в 7%+ річних по аренді (по версії АІ та брата моєї сусідки)

тому навіть при наявності 33к умовний інвестор не побіжить купляти шопопало для здачі за 8к грн.

тому і чекаємо. або росту аренди, або падіння вартості халуп.



обєктивно я не бачу передумов для росту ні аренди, ні продажу. сегмент зубожіння сидить на зарплатах по 15-20к грн.


в лухарі - там своя атмосфера. тємкі-схємкі-кріпта-абаронка. я там не експерт :)
boshetyn
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 10:27

  Frant написав:Ціна оренди буде падати.
Оренда тримається за рахунок біженців.

Інакше були би вікна, забиті дошками.



так вже є просадка. осінню минулого року гатили 9к за гостінку і не було варіантів практично.
зараз вибір шикарний. і ставлять по ціні 9500, але поступово зливають до 8-8.5
але це сталіца, тому тут попит буде завжди. питання в ціні. тому забиті дошками вікна - то поки реалії прикордонно-прифронтових місцин

цікаво буде побачити вартість квартир після відкриття кордонів...


ПС. у мене є і особисті мотиви на купівлю саме зараз. і це не просто вкладання бабла в бетон.... тому 50\50 . інвестиція\особисті мотиви
boshetyn
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 10:51

boshetyn
Вы о каком метраже квартиры всё время пишете? Ну та что должна давать 8кгрн при максимальной цене входа 33куе.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 10:53

  барабашов написав:boshetyn
Вы о каком метраже квартиры всё время пишете? Ну та что должна давать 8кгрн при максимальной цене входа 33куе.


яж писав. бомж сегмент.
гостінки. 20-22-27м2
boshetyn
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 11:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

boshetyn написав:що у вашому понятті "шара"?


на сьогодні це реальна безпроблемна однушка дешевша 35кS
а ваші підрахунки рентабельності тут нічого не вирішують
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 11:39

  kingkongovets написав:
boshetyn написав:що у вашому понятті "шара"?


на сьогодні це реальна безпроблемна однушка дешевша 35кS
а ваші підрахунки рентабельності тут нічого не вирішують



дешевша 35к це скіко? 34к? 23к?


який сенс брати за 34к і здавати за 8к грн?
boshetyn
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 11:42

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

boshetyn написав:
  kingkongovets написав:
boshetyn написав:що у вашому понятті "шара"?


на сьогодні це реальна безпроблемна однушка дешевша 35кS
а ваші підрахунки рентабельності тут нічого не вирішують



дешевша 35к це скіко? 34к? 23к?


який сенс брати за 34к і здавати за 8к грн?
то здавайте дорожче, або не займайтесь тим що не виходить
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 11:45

  kingkongovets написав:то здавайте дорожче, або не займайтесь тим що не виходить



тому я краще пошукаю і куплю дешевше ніж 34к :)
boshetyn
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