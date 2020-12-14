хронікі ніщеброда
минулий тиждень без змін. тиша і униніє. 1 варік норм випав за 28к, але перегляд папіжже, бо власник ще не приїхав.
а так "під ремонт" за 28-30к, і не беруть в принципі.
тому ринок бомжсегменту можна сказати "неактивний"
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Додано: Пон 02 чер, 2025 09:23
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
хронікі ніщеброда
минулий тиждень без змін. тиша і униніє. 1 варік норм випав за 28к, але перегляд папіжже, бо власник ще не приїхав.
а так "під ремонт" за 28-30к, і не беруть в принципі.
тому ринок бомжсегменту можна сказати "неактивний"
Додано: Пон 02 чер, 2025 09:33
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
дивлячись на вашу і ваших колег активність і готовність щось купити - більш ніж активний
ось тільки довгоочікуваної шари все нема і нема)
Додано: Пон 02 чер, 2025 10:01
що у вашому понятті "шара"?
є канонічна цифра в 7%+ річних по аренді (по версії АІ та брата моєї сусідки)
тому навіть при наявності 33к умовний інвестор не побіжить купляти шопопало для здачі за 8к грн.
тому і чекаємо. або росту аренди, або падіння вартості халуп.
обєктивно я не бачу передумов для росту ні аренди, ні продажу. сегмент зубожіння сидить на зарплатах по 15-20к грн.
в лухарі - там своя атмосфера. тємкі-схємкі-кріпта-абаронка. я там не експерт
Додано: Пон 02 чер, 2025 10:27
так вже є просадка. осінню минулого року гатили 9к за гостінку і не було варіантів практично.
зараз вибір шикарний. і ставлять по ціні 9500, але поступово зливають до 8-8.5
але це сталіца, тому тут попит буде завжди. питання в ціні. тому забиті дошками вікна - то поки реалії прикордонно-прифронтових місцин
цікаво буде побачити вартість квартир після відкриття кордонів...
ПС. у мене є і особисті мотиви на купівлю саме зараз. і це не просто вкладання бабла в бетон.... тому 50\50 . інвестиція\особисті мотиви
Додано: Пон 02 чер, 2025 10:51
boshetyn
Вы о каком метраже квартиры всё время пишете? Ну та что должна давать 8кгрн при максимальной цене входа 33куе.
Додано: Пон 02 чер, 2025 10:53
Додано: Пон 02 чер, 2025 11:04
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
на сьогодні це реальна безпроблемна однушка дешевша 35кS
а ваші підрахунки рентабельності тут нічого не вирішують
Додано: Пон 02 чер, 2025 11:39
Додано: Пон 02 чер, 2025 11:42
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
то здавайте дорожче, або не займайтесь тим що не виходить
Додано: Пон 02 чер, 2025 11:45
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