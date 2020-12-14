Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Ціна оренди буде падати. Оренда тримається за рахунок біженців.
Інакше були би вікна, забиті дошками.
так вже є просадка. осінню минулого року гатили 9к за гостінку і не було варіантів практично. зараз вибір шикарний. і ставлять по ціні 9500, але поступово зливають до 8-8.5 але це сталіца, тому тут попит буде завжди. питання в ціні. тому забиті дошками вікна - то поки реалії прикордонно-прифронтових місцин
цікаво буде побачити вартість квартир після відкриття кордонів...
ПС. у мене є і особисті мотиви на купівлю саме зараз. і це не просто вкладання бабла в бетон.... тому 50\50 . інвестиція\особисті мотиви
Студия 20м2 на окраине стоит 15 тысяч. Чем вы занимаетесь? Вам не нужен Бетон. Вы в нём не разбираетесь или я хз
Как можно называть бизнесом, полученный на шару бомжатник и лепить из себя эдакого лендлорда? Старый хлам без вложенных средств и усилий должен сдаваться даром. Это хлам. Вам же не придёт в голову сдать будку из картонных коробок возле мусорника
очередной пример как с помощью рыла потерять 85 куе., а вернее 95 куе с комиссией и налогами вот это вот чудо, называемое риелтором хвастается тем, что купило страшную квартиру, хлам с ремонтом в стиле 90, страшной фиолетовой подсветкой, кроватью с рынка и плазмой 80-х, который ещё до покупки потеряет в цене и сдало за самую низкую стоимость в комплексе
і де тут лампово-транзисторний ТБ типу кольоровий Електрон і волосатий ковьор на стіні?
boshetyn написав:хронікі ніщеброда минулий тиждень без змін. тиша і униніє. 1 варік норм випав за 28к, але перегляд папіжже, бо власник ще не приїхав. а так "під ремонт" за 28-30к, і не беруть в принципі. тому ринок бомжсегменту можна сказати "неактивний"
boshetyn написав:хронікі ніщеброда минулий тиждень без змін. тиша і униніє. 1 варік норм випав за 28к, але перегляд папіжже, бо власник ще не приїхав. а так "під ремонт" за 28-30к, і не беруть в принципі. тому ринок бомжсегменту можна сказати "неактивний"
Чекаєте евакуацію Сум?
Невже таке може бути???? Вова обіцяв же "вайнинеєбудєт!" І готував державу до війни, зробив підземні порохові заводи в Карпатах, наладив виробництво власних балістичних ракет, заставив молодих представників ыліти - служити і воювати. Хвала крєпкому хозяйствєнніку зе-!!!
П.С. В норм стране придурки и дерибанщики - давно бы сидели в тюрьмах, 10-15 лет без права досрочного выхода.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 02 чер, 2025 12:39, всього редагувалось 1 раз.
boshetyn написав:хронікі ніщеброда минулий тиждень без змін. тиша і униніє. 1 варік норм випав за 28к, але перегляд папіжже, бо власник ще не приїхав. а так "під ремонт" за 28-30к, і не беруть в принципі. тому ринок бомжсегменту можна сказати "неактивний"
Ви про варіки де власник ще "не приїхав" не пишіть, бо він і "не приїде". Вимальовується картина, що в бомж сегменті вартість капремонту стала дорівнювати вартості квартири під ремонт. Хто з Дніпра, чи інших міст переживших демографічний спад в минулому розуміють до чого це.