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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12319123201232112322>
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 11:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

boshetyn написав:
  kingkongovets написав:то здавайте дорожче, або не займайтесь тим що не виходить



тому я краще пошукаю і куплю дешевше ніж 34к :)
якщо ви навіть щось і знайдете, але будете здавати в тому ж вигляді по низу ринка не зробивши навіть мінімального ремонту - там все одно грошей нема
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 11:54

  boshetyn написав:
  Frant написав:Ціна оренди буде падати.
Оренда тримається за рахунок біженців.

Інакше були би вікна, забиті дошками.



так вже є просадка. осінню минулого року гатили 9к за гостінку і не було варіантів практично.
зараз вибір шикарний. і ставлять по ціні 9500, але поступово зливають до 8-8.5
але це сталіца, тому тут попит буде завжди. питання в ціні. тому забиті дошками вікна - то поки реалії прикордонно-прифронтових місцин

цікаво буде побачити вартість квартир після відкриття кордонів...


ПС. у мене є і особисті мотиви на купівлю саме зараз. і це не просто вкладання бабла в бетон.... тому 50\50 . інвестиція\особисті мотиви

Студия 20м2 на окраине стоит 15 тысяч.
Чем вы занимаетесь?
Вам не нужен Бетон.
Вы в нём не разбираетесь или я хз

Как можно называть бизнесом, полученный на шару бомжатник и лепить из себя эдакого лендлорда?
Старый хлам без вложенных средств и усилий должен сдаваться даром. Это хлам. Вам же не придёт в голову сдать будку из картонных коробок возле мусорника
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 12:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення

Ремонт 15. Итого 50 к.
Аренда 15 кгрн
8.7% год.

Понятно, что студии от 1к отличается дополнительными стенами под покраску, потолком и полами. Из-за высокой стоимости ремонта, студии уже невыгодны
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 12:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення

Делим на 4 студии.

Ремонт 50 к. Итого пусть 130 к.
Аренда 60 кгрн
Доходность 13% год.
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 12:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мне учить вас что-ли?
Те, кто в арендом бизнесе делают так дофига лет

А они носятся с совко хламом бабушатниками
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 12:31

ремонт 80х

  Бетон написав:Зображення

очередной пример как с помощью рыла потерять 85 куе., а вернее 95 куе с комиссией и налогами
вот это вот чудо, называемое риелтором хвастается тем, что купило страшную квартиру, хлам с ремонтом в стиле 90, страшной фиолетовой подсветкой, кроватью с рынка и плазмой 80-х, который ещё до покупки потеряет в цене и сдало за самую низкую стоимость в комплексе

і де тут лампово-транзисторний ТБ типу кольоровий Електрон і волосатий ковьор на стіні?
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 12:33

  boshetyn написав:хронікі ніщеброда
минулий тиждень без змін. тиша і униніє. 1 варік норм випав за 28к, але перегляд папіжже, бо власник ще не приїхав.
а так "під ремонт" за 28-30к, і не беруть в принципі.
тому ринок бомжсегменту можна сказати "неактивний"

Чекаєте евакуацію Сум?
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 12:36

  барабашов написав:boshetyn
Вы о каком метраже квартиры всё время пишете? Ну та что должна давать 8кгрн при максимальной цене входа 33куе.

7к (які відчуваються як 8к+) як з куща (тм), це до інвестора в кавалірку Левандівки в пішій доступності ШРТ
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 12:37

  flyman написав:
  boshetyn написав:хронікі ніщеброда
минулий тиждень без змін. тиша і униніє. 1 варік норм випав за 28к, але перегляд папіжже, бо власник ще не приїхав.
а так "під ремонт" за 28-30к, і не беруть в принципі.
тому ринок бомжсегменту можна сказати "неактивний"

Чекаєте евакуацію Сум?

Невже таке може бути????
Вова обіцяв же "вайнинеєбудєт!"
І готував державу до війни, зробив підземні порохові заводи в Карпатах, наладив виробництво власних балістичних ракет, заставив молодих представників ыліти - служити і воювати. Хвала крєпкому хозяйствєнніку зе-!!! :mrgreen:

П.С. В норм стране придурки и дерибанщики - давно бы сидели в тюрьмах, 10-15 лет без права досрочного выхода.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 02 чер, 2025 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 12:39

  boshetyn написав:хронікі ніщеброда
минулий тиждень без змін. тиша і униніє. 1 варік норм випав за 28к, але перегляд папіжже, бо власник ще не приїхав.
а так "під ремонт" за 28-30к, і не беруть в принципі.
тому ринок бомжсегменту можна сказати "неактивний"

Ви про варіки де власник ще "не приїхав" не пишіть, бо він і "не приїде".
Вимальовується картина, що в бомж сегменті вартість капремонту стала дорівнювати вартості квартири під ремонт.
Хто з Дніпра, чи інших міст переживших демографічний спад в минулому розуміють до чого це.
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