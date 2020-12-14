Офіційно війну досі не оголошено
Є лише військовий стан
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 чер, 2025 12:56
Додано: Пон 02 чер, 2025 13:25
У нас в гетто - Приднепровск, Западный, Северный, Тополь-3, жопа Донецкого шоссе - всё прекрасно продаётся и сдаётся.
Цены конечно радикально несравнимы с новостроем, но "патриста" метр надо поискать и наверняка в аварийном фонде с деревянными перекрытиями.
Ремонты от Бетона наверно только в центровом центре и на некоторых объектах на Победе(башни-близнецы - 200метров от братской могилы 118) есть либо в процессе.
Никто для сдачи постсоветских и брежневско-горбачёвских квартир по 300 долларов за трёху изысканных дизайнеров не привлекает, а кухня из эпика и новая техника уже ультралакшери.
Додано: Пон 02 чер, 2025 13:45
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
це просто від ліні або нестачі грошей у власників, подібні вкладання (з розумом, звичайно) в совкошлак, що знаходиться в козирних локаціях дасть більший вихлоп ніж вкладання в новобуди на околицях
в мене знайомий ізраільтянин живе в переробленій на ванбедрум двушці в хрущі на володимиро-либідській з таким ремонтом - і сам задоволений і усі гості в шоці, особливо дівки
Додано: Пон 02 чер, 2025 14:04
Пан ККЦ в курсі, що в пшенично-олійній державі - найменша зарплата в Європі? Причому добрих 20+ років. Всі, всі східноєвропейські країни - давно обігнали за рівнем ЗП дерибанну територію. Мабуть, такі ж зарплати в Таджикістані і Киргизстані. І Туркменістані.
Для пересічного 300-400 дол/міс на руки - то за щастя.
Пора би якось звикнути до реалій пшенично-олійної держави
|