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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 чер, 2025 12:56
Frant написав:
Вова обіцяв же "вайнинеєбудєт!"
Офіційно війну досі не оголошено
Є лише військовий стан
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Додано: Пон 02 чер, 2025 13:25
UA написав: boshetyn написав:
хронікі ніщеброда
минулий тиждень без змін. тиша і униніє. 1 варік норм випав за 28к, але перегляд папіжже, бо власник ще не приїхав.
а так "під ремонт" за 28-30к, і не беруть в принципі.
тому ринок бомжсегменту можна сказати "неактивний"
Ви про варіки де власник ще "не приїхав" не пишіть, бо він і "не приїде".
Вимальовується картина, що в бомж сегменті вартість капремонту стала дорівнювати вартості квартири під ремонт.
Хто з Дніпра, чи інших міст переживших демографічний спад в минулому розуміють до чого це.
У нас в гетто - Приднепровск, Западный, Северный, Тополь-3, жопа Донецкого шоссе - всё прекрасно продаётся и сдаётся.
Цены конечно радикально несравнимы с новостроем, но "патриста" метр надо поискать и наверняка в аварийном фонде с деревянными перекрытиями.
Ремонты от Бетона наверно только в центровом центре и на некоторых объектах на Победе(башни-близнецы - 200метров от братской могилы 118) есть либо в процессе.
Никто для сдачи постсоветских и брежневско-горбачёвских квартир по 300 долларов за трёху изысканных дизайнеров не привлекает, а кухня из эпика и новая техника уже ультралакшери.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 13:45
барабашов написав:Никто для сдачи постсоветских и брежневско-горбачёвских квартир по 300 долларов за трёху изысканных дизайнеров не привлекает, а кухня из эпика и новая техника уже ультралакшери.
це просто від ліні або нестачі грошей у власників, подібні вкладання (з розумом, звичайно) в совкошлак, що знаходиться в козирних локаціях дасть більший вихлоп ніж вкладання в новобуди на околицях
в мене знайомий ізраільтянин живе в переробленій на ванбедрум двушці в хрущі на володимиро-либідській з таким ремонтом - і сам задоволений і усі гості в шоці, особливо дівки
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Додано: Пон 02 чер, 2025 14:04
kingkongovets написав:
барабашов написав:Никто для сдачи постсоветских и брежневско-горбачёвских квартир по 300 долларов за трёху изысканных дизайнеров не привлекает, а кухня из эпика и новая техника уже ультралакшери.
це просто від ліні або нестачі грошей у власників
Пан ККЦ в курсі, що в пшенично-олійній державі - найменша зарплата в Європі? Причому добрих 20+ років. Всі, всі східноєвропейські країни - давно обігнали за рівнем ЗП дерибанну територію. Мабуть, такі ж зарплати в Таджикістані і Киргизстані. І Туркменістані.
Для пересічного 300-400 дол/міс на руки - то за щастя.
Пора би якось звикнути до реалій пшенично-олійної держави
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Додано: Пон 02 чер, 2025 14:42
Frant написав: kingkongovets написав:
барабашов написав:Никто для сдачи постсоветских и брежневско-горбачёвских квартир по 300 долларов за трёху изысканных дизайнеров не привлекает, а кухня из эпика и новая техника уже ультралакшери.
це просто від ліні або нестачі грошей у власників
Пан ККЦ в курсі, що в пшенично-олійній державі - найменша зарплата в Європі? Причому добрих 20+ років. Всі, всі східноєвропейські країни - давно обігнали за рівнем ЗП дерибанну територію. Мабуть, такі ж зарплати в Таджикістані і Киргизстані. І Туркменістані.
Для пересічного 300-400 дол/міс на руки - то за щастя.
Пора би якось звикнути до реалій пшенично-олійної держави
немного неправильно расставлены приоритеты.
Ремонт надо делать когда есть стабильный выхлоп.
Хоть до врага по прямой что от Докер-паба, что от крайней юго-восточной точки Днепра расстояние одинаково, локация у Киева выигрывает. И там есть ценрвая конкуренция инстаграммных новостроев в жёпе с хрущами и сталинками в центре города. У нас новострои на отшибе по 500+уе в мес никому нах не нужны, поэтому конкуренция везде только ценой, и думаю нормальная 1К у нас у Ермолаева на Шевченко/Южной за 130К стоит не намного дешевле такой же на Новолипках но по цене под двести. А вот хрущ или сталинка у нас при намного большем метраже(55 и больше метров) рядом на Гоголя/К.Маркса/Дзержинского уже не стоит в уе лишь немного дешевле, а дешевле и намного. Поэтому ремонты там все подуставшие, от хозяев что ездили на 4х4авто по цене прелестей, когда Ланос в кредит стал пределом мечтаний народа, и их разве что подмазывают да подпиливают, никто плинтусА с дверями по 2куе уже не ставит.
Доходы не очень - а аренда привязана к ним, а не к инстамиру в кредитном ПроМаксе какой то разбалованной соски или М25-.
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Додано: Пон 02 чер, 2025 14:52
UA написав: Frant написав:
Вова обіцяв же "вайнинеєбудєт!"
Офіційно війну досі не оголошено
Є лише військовий стан
А найбільша в Європі, Запоріжська АЕС, клята совкова спадщина - її хто подарував московитам, який придурок?
Якщо немає дарствєнної, то вона наша???
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Додано: Пон 02 чер, 2025 15:04
Frant написав: kingkongovets написав:
барабашов написав:Никто для сдачи постсоветских и брежневско-горбачёвских квартир по 300 долларов за трёху изысканных дизайнеров не привлекает, а кухня из эпика и новая техника уже ультралакшери.
це просто від ліні або нестачі грошей у власників
Пан ККЦ в курсі, що в пшенично-олійній державі - найменша зарплата в Європі? Причому добрих 20+ років. Всі, всі східноєвропейські країни - давно обігнали за рівнем ЗП дерибанну територію. Мабуть, такі ж зарплати в Таджикістані і Киргизстані. І Туркменістані.
Для пересічного 300-400 дол/міс на руки - то за щастя.
Пора би якось звикнути до реалій пшенично-олійної держави
Ще про Казахстан забув, думаю, про Узбекистан теж
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Додано: Пон 02 чер, 2025 15:47
flyman написав:
Ще про Казахстан забув
В
Казахстані зарплати вищі українських в 1,5-2 рази. Там потрібні інженери, математики, фізики, хіміки. На відміну від країни пшоняно-олійних олігархів.
В Узбекистані - зарплати не нижчі, ніж в самостійній території. Вони намагаються щось робити.
Знову ж, коли припиниться допомога ЄС і США - зарплата 100-200 дол/міс буде нормою, для країни любителів комуністів, злодіїв і клоунів.
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