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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12319123201232112322
Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 12:56

  Frant написав:Вова обіцяв же "вайнинеєбудєт!"

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UA
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 13:25

  UA написав:
  boshetyn написав:хронікі ніщеброда
минулий тиждень без змін. тиша і униніє. 1 варік норм випав за 28к, але перегляд папіжже, бо власник ще не приїхав.
а так "під ремонт" за 28-30к, і не беруть в принципі.
тому ринок бомжсегменту можна сказати "неактивний"

Ви про варіки де власник ще "не приїхав" не пишіть, бо він і "не приїде".
Вимальовується картина, що в бомж сегменті вартість капремонту стала дорівнювати вартості квартири під ремонт.
Хто з Дніпра, чи інших міст переживших демографічний спад в минулому розуміють до чого це.

У нас в гетто - Приднепровск, Западный, Северный, Тополь-3, жопа Донецкого шоссе - всё прекрасно продаётся и сдаётся.
Цены конечно радикально несравнимы с новостроем, но "патриста" метр надо поискать и наверняка в аварийном фонде с деревянными перекрытиями.
Ремонты от Бетона наверно только в центровом центре и на некоторых объектах на Победе(башни-близнецы - 200метров от братской могилы 118) есть либо в процессе.
Никто для сдачи постсоветских и брежневско-горбачёвских квартир по 300 долларов за трёху изысканных дизайнеров не привлекает, а кухня из эпика и новая техника уже ультралакшери.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 13:45

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Никто для сдачи постсоветских и брежневско-горбачёвских квартир по 300 долларов за трёху изысканных дизайнеров не привлекает, а кухня из эпика и новая техника уже ультралакшери.


це просто від ліні або нестачі грошей у власників, подібні вкладання (з розумом, звичайно) в совкошлак, що знаходиться в козирних локаціях дасть більший вихлоп ніж вкладання в новобуди на околицях

в мене знайомий ізраільтянин живе в переробленій на ванбедрум двушці в хрущі на володимиро-либідській з таким ремонтом - і сам задоволений і усі гості в шоці, особливо дівки
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 14:42

  Frant написав:
  kingkongovets написав:
барабашов написав:Никто для сдачи постсоветских и брежневско-горбачёвских квартир по 300 долларов за трёху изысканных дизайнеров не привлекает, а кухня из эпика и новая техника уже ультралакшери.


це просто від ліні або нестачі грошей у власників

Пан ККЦ в курсі, що в пшенично-олійній державі - найменша зарплата в Європі? Причому добрих 20+ років. Всі, всі східноєвропейські країни - давно обігнали за рівнем ЗП дерибанну територію. Мабуть, такі ж зарплати в Таджикістані і Киргизстані. І Туркменістані. :mrgreen:

Для пересічного 300-400 дол/міс на руки - то за щастя.

Пора би якось звикнути до реалій пшенично-олійної держави :mrgreen:

немного неправильно расставлены приоритеты.
Ремонт надо делать когда есть стабильный выхлоп.
Хоть до врага по прямой что от Докер-паба, что от крайней юго-восточной точки Днепра расстояние одинаково, локация у Киева выигрывает. И там есть ценрвая конкуренция инстаграммных новостроев в жёпе с хрущами и сталинками в центре города. У нас новострои на отшибе по 500+уе в мес никому нах не нужны, поэтому конкуренция везде только ценой, и думаю нормальная 1К у нас у Ермолаева на Шевченко/Южной за 130К стоит не намного дешевле такой же на Новолипках но по цене под двести. А вот хрущ или сталинка у нас при намного большем метраже(55 и больше метров) рядом на Гоголя/К.Маркса/Дзержинского уже не стоит в уе лишь немного дешевле, а дешевле и намного. Поэтому ремонты там все подуставшие, от хозяев что ездили на 4х4авто по цене прелестей, когда Ланос в кредит стал пределом мечтаний народа, и их разве что подмазывают да подпиливают, никто плинтусА с дверями по 2куе уже не ставит.
Доходы не очень - а аренда привязана к ним, а не к инстамиру в кредитном ПроМаксе какой то разбалованной соски или М25-.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 16:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в самій бідній країні Європи, всі мовчки їздять на паливі за 1,2 евро за літр, на дорогах затори, купують продукти дорожчі польских і виїзжають з країни за 20 куе і все це при мінімальній пенсії 50 баксів

несостыковочка

при этом аренда квартиры в Варшаве ниже аналогичной в Киеве

Європа зі своїм обдираловом вже давно - соц. гестапо, де замість особистості - біоробот. а я кщо будеш корчити з себе підприємця, тебе швидко приведуть до тями і відправлять збирати коробки корпорації за пайку
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 19:25

Здали однуху за 35 тис на місяць у Варшавському: https://youtu.be/cs28kdj8Lvk?si=318LESxHtg9_twHm
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 07:59

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Sandor написав:Здали однуху за 35 тис на місяць у Варшавському: https://youtu.be/cs28kdj8Lvk?si=318LESxHtg9_twHm
насправді цікавий своєю незвичністю кейс, коли людина зробила як треба і виграла, не злякавшись виставити ціну, набагато вищу ринку
а практично всі наші лендлорди продовжують набивати собі гулі, йдучі одними й тими ж доріжками з одними й тими ж помилками, а потім бідкаються що рентабельність максимум 7%
ані креативу, ані вкладеної душі, ані елементарної ретельності у виконанні, гарні обʼєкти на оренді - це лише те, що робилося «для себе»
бомж-ремонти трайбеки найкращий приклад
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 08:50

  kingkongovets написав:
Sandor написав:Здали однуху за 35 тис на місяць у Варшавському: si=318LESxHtg9_twHm
насправді цікавий своєю незвичністю кейс, коли людина зробила як треба і виграла, не злякавшись виставити ціну, набагато вищу ринку
а практично всі наші лендлорди продовжують набивати собі гулі, йдучі одними й тими ж доріжками з одними й тими ж помилками, а потім бідкаються що рентабельність максимум 7%
ані креативу, ані вкладеної душі, ані елементарної ретельності у виконанні, гарні обʼєкти на оренді - це лише те, що робилося «для себе»
бомж-ремонти трайбеки найкращий приклад


Який смисл робити тут вкладення, ККЦ?
Щоб завтра прийшли московити і все відібрали?
І для кого?
Народ ніщає, і народу все менше.
Очевидно, не всі це бачать з Києва, з верхніх поверхів варшавського чи тетриса. Поки що.
Рожевоокулярники з купленими атестатами і дипломами - вони такі.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 08:52

  Sandor написав:Здали однуху за 35 тис на місяць у Варшавському: m


Через рік, яка буде ціна?
200 дол чи 200 дол/міс? І чи буде той будинок стояти? І хто буде власником?
Frant
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