Додано: Пон 02 чер, 2025 14:42

Frant написав: kingkongovets написав: барабашов написав: Никто для сдачи постсоветских и брежневско-горбачёвских квартир по 300 долларов за трёху изысканных дизайнеров не привлекает, а кухня из эпика и новая техника уже ультралакшери.



це просто від ліні або нестачі грошей у власників це просто від ліні або нестачі грошей у власників

Пан ККЦ в курсі, що в пшенично-олійній державі - найменша зарплата в Європі? Причому добрих 20+ років. Всі, всі східноєвропейські країни - давно обігнали за рівнем ЗП дерибанну територію. Мабуть, такі ж зарплати в Таджикістані і Киргизстані. І Туркменістані.



Для пересічного 300-400 дол/міс на руки - то за щастя.



Пора би якось звикнути до реалій пшенично-олійної держави Пан ККЦ в курсі, що в пшенично-олійній державі - найменша зарплата в Європі? Причому добрих 20+ років. Всі, всі східноєвропейські країни - давно обігнали за рівнем ЗП дерибанну територію. Мабуть, такі ж зарплати в Таджикістані і Киргизстані. І Туркменістані.Для пересічного 300-400 дол/міс на руки - то за щастя.Пора би якось звикнути до реалій пшенично-олійної держави

немного неправильно расставлены приоритеты.Ремонт надо делать когда есть стабильный выхлоп.Хоть до врага по прямой что от Докер-паба, что от крайней юго-восточной точки Днепра расстояние одинаково, локация у Киева выигрывает. И там есть ценрвая конкуренция инстаграммных новостроев в жёпе с хрущами и сталинками в центре города. У нас новострои на отшибе по 500+уе в мес никому нах не нужны, поэтому конкуренция везде только ценой, и думаю нормальная 1К у нас у Ермолаева на Шевченко/Южной за 130К стоит не намного дешевле такой же на Новолипках но по цене под двести. А вот хрущ или сталинка у нас при намного большем метраже(55 и больше метров) рядом на Гоголя/К.Маркса/Дзержинского уже не стоит в уе лишь немного дешевле, а дешевле и намного. Поэтому ремонты там все подуставшие, от хозяев что ездили на 4х4авто по цене прелестей, когда Ланос в кредит стал пределом мечтаний народа, и их разве что подмазывают да подпиливают, никто плинтусА с дверями по 2куе уже не ставит.Доходы не очень - а аренда привязана к ним, а не к инстамиру в кредитном ПроМаксе какой то разбалованной соски или М25-.