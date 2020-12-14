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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 чер, 2025 12:56
Додано: Пон 02 чер, 2025 13:25
У нас в гетто - Приднепровск, Западный, Северный, Тополь-3, жопа Донецкого шоссе - всё прекрасно продаётся и сдаётся.
Цены конечно радикально несравнимы с новостроем, но "патриста" метр надо поискать и наверняка в аварийном фонде с деревянными перекрытиями.
Ремонты от Бетона наверно только в центровом центре и на некоторых объектах на Победе(башни-близнецы - 200метров от братской могилы 118) есть либо в процессе.
Никто для сдачи постсоветских и брежневско-горбачёвских квартир по 300 долларов за трёху изысканных дизайнеров не привлекает, а кухня из эпика и новая техника уже ультралакшери.
Додано: Пон 02 чер, 2025 13:45
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
це просто від ліні або нестачі грошей у власників, подібні вкладання (з розумом, звичайно) в совкошлак, що знаходиться в козирних локаціях дасть більший вихлоп ніж вкладання в новобуди на околицях
в мене знайомий ізраільтянин живе в переробленій на ванбедрум двушці в хрущі на володимиро-либідській з таким ремонтом - і сам задоволений і усі гості в шоці, особливо дівки
Додано: Пон 02 чер, 2025 14:42
немного неправильно расставлены приоритеты.
Ремонт надо делать когда есть стабильный выхлоп.
Хоть до врага по прямой что от Докер-паба, что от крайней юго-восточной точки Днепра расстояние одинаково, локация у Киева выигрывает. И там есть ценрвая конкуренция инстаграммных новостроев в жёпе с хрущами и сталинками в центре города. У нас новострои на отшибе по 500+уе в мес никому нах не нужны, поэтому конкуренция везде только ценой, и думаю нормальная 1К у нас у Ермолаева на Шевченко/Южной за 130К стоит не намного дешевле такой же на Новолипках но по цене под двести. А вот хрущ или сталинка у нас при намного большем метраже(55 и больше метров) рядом на Гоголя/К.Маркса/Дзержинского уже не стоит в уе лишь немного дешевле, а дешевле и намного. Поэтому ремонты там все подуставшие, от хозяев что ездили на 4х4авто по цене прелестей, когда Ланос в кредит стал пределом мечтаний народа, и их разве что подмазывают да подпиливают, никто плинтусА с дверями по 2куе уже не ставит.
Доходы не очень - а аренда привязана к ним, а не к инстамиру в кредитном ПроМаксе какой то разбалованной соски или М25-.
Додано: Пон 02 чер, 2025 16:08
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
в самій бідній країні Європи, всі мовчки їздять на паливі за 1,2 евро за літр, на дорогах затори, купують продукти дорожчі польских і виїзжають з країни за 20 куе і все це при мінімальній пенсії 50 баксів
несостыковочка
при этом аренда квартиры в Варшаве ниже аналогичной в Киеве
Європа зі своїм обдираловом вже давно - соц. гестапо, де замість особистості - біоробот. а я кщо будеш корчити з себе підприємця, тебе швидко приведуть до тями і відправлять збирати коробки корпорації за пайку
Додано: Пон 02 чер, 2025 19:25
Здали однуху за 35 тис на місяць у Варшавському:
Додано: Пон 02 чер, 2025 19:54
Додано: Вів 03 чер, 2025 07:59
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
насправді цікавий своєю незвичністю кейс, коли людина зробила як треба і виграла, не злякавшись виставити ціну, набагато вищу ринку
а практично всі наші лендлорди продовжують набивати собі гулі, йдучі одними й тими ж доріжками з одними й тими ж помилками, а потім бідкаються що рентабельність максимум 7%
ані креативу, ані вкладеної душі, ані елементарної ретельності у виконанні, гарні обʼєкти на оренді - це лише те, що робилося «для себе»
бомж-ремонти трайбеки найкращий приклад
Додано: Вів 03 чер, 2025 09:05
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ось вам яскравий приклад того, до чого може деградувати людина, яка колись навіть мала наукову ступінь після того як здала свій хрущ на борщазі в оренду і переїхала в рідне село за 100 км від Києва до рідного самогону і братів по розуму
деградація тотальна, мозок вже багато років програє одну й ту ж саму тупу думку, соціальна адаптація і звʼязок з реальністю повністю втрачені
не робіть так, переїзд назад в рідне померле село - це не повернення до витоків і не дауншифт, це руйнація та повна деградація особистості, здача в оренду свого єдиного житла може привести до дуже сумних наслідків
Додано: Вів 03 чер, 2025 10:15
ну вот
ещё одно подтверждение
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